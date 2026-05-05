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È stato tratto in arresto un cittadino straniero, destinatario di un’ordinanza di carcerazione per maltrattamenti in famiglia, durante un controllo all’aeroporto di Venezia. L’uomo era ricercato dal 2021 su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vicenza, dopo una condanna per gravi condotte nei confronti della compagna.

Arresto all’aeroporto di Venezia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di giovedì scorso presso lo scalo aeroportuale di Venezia. Gli agenti della Polizia di Frontiera, impegnati nei controlli documentali sui passeggeri in arrivo da un volo proveniente da Casablanca, hanno identificato un uomo di nazionalità straniera. Approfondendo le verifiche, gli operatori hanno scoperto che il soggetto era destinatario di un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Vicenza nel 2021.

La condanna per maltrattamenti e la fuga

L’uomo era stato condannato per maltrattamenti in famiglia ai danni della propria compagna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima aveva subito reiterati comportamenti violenti e maltrattamenti anche durante la gravidanza. Dopo aver trovato il coraggio di denunciare, era stato avviato un procedimento penale che si era concluso con la condanna dell’uomo e la revoca del suo permesso di soggiorno.

La latitanza e il rintraccio

Nonostante la sentenza, il soggetto era riuscito a far perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile per diversi anni. Solo grazie ai controlli accurati effettuati dagli agenti della Polizia di Frontiera di Venezia, giovedì scorso è stato possibile rintracciarlo e procedere al suo arresto.

L’esecuzione della pena

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore, dove dovrà scontare una pena di tre anni e otto mesi di reclusione, come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Vicenza.

IPA