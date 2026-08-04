Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per manomissione delle biglietterie automatiche della stazione di Venezia Santa Lucia, con l’accusa di aver sottratto dati delle carte di pagamento tramite skimmer nascosti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia ferroviaria e postale, dopo che alcune anomalie erano state riscontrate sui lettori contactless delle biglietterie di Trenitalia.

Le indagini e la scoperta degli skimmer

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio a seguito della segnalazione di alcune anomalie sui lettori contactless delle biglietterie automatiche di Venezia Santa Lucia. Gli agenti hanno notato la presenza di piccoli fori sospetti sui dispositivi, che hanno fatto scattare i controlli tecnici approfonditi.

Gli investigatori del Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, insieme al Centro operativo per la sicurezza cibernetica Veneto e al compartimento Polizia ferroviaria per il Veneto, hanno eseguito accertamenti che hanno portato alla scoperta di alcuni skimmer nascosti all’interno delle macchine. Questi dispositivi illegali erano in grado di registrare i dati delle carte di pagamento degli utenti, consentendo così la clonazione delle stesse.

Le apparecchiature sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori verifiche.

L’identificazione dei responsabili

L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha permesso agli agenti di identificare i presunti responsabili. Grazie a un attento lavoro di ricostruzione degli spostamenti sul territorio nazionale, i poliziotti sono riusciti a seguire le tracce dei due uomini.

Il contributo del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Bologna si è rivelato fondamentale: i due sospetti sono stati rintracciati nella struttura ricettiva dove alloggiavano, proprio il giorno prima della loro prevista partenza dall’aeroporto di Bologna.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione della stanza d’albergo, gli agenti hanno sequestrato telefoni cellulari, schede SIM, batterie, cavi per collegamenti elettrici e traffico dati, oltre a utensili e altro materiale considerato idoneo alla manomissione dei sistemi di pagamento elettronico.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria, per chiarire l’esatta portata delle attività illecite e verificare eventuali altri episodi collegati.

Le accuse e le conseguenze

I due uomini sono stati formalmente denunciati per manomissione delle biglietterie automatiche e per aver utilizzato skimmer al fine di sottrarre dati sensibili degli utenti. L’obiettivo era quello di ottenere informazioni utili alla clonazione delle carte di pagamento, mettendo così a rischio la sicurezza finanziaria di numerosi viaggiatori.

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione tra i diversi reparti della Polizia e la tempestività dell’intervento, che ha permesso di interrompere l’attività illecita prima che potesse causare ulteriori danni.

Le autorità invitano i cittadini a prestare sempre attenzione quando utilizzano dispositivi di pagamento elettronico, soprattutto in luoghi pubblici come le stazioni ferroviarie. In caso di anomalie o sospetti, è fondamentale segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi irregolarità riscontrata sui terminali.

IPA