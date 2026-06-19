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Un arresto e oltre 360 file sequestrati nel veneziano, dove un uomo è stato fermato per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, è stato condotto nell’ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online.

Le indagini e la segnalazione internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio grazie a una segnalazione trasmessa attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia. Il caso è stato segnalato dal National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) degli Stati Uniti, nell’ambito delle attività di monitoraggio globale contro lo sfruttamento sessuale dei minori sul web.

Gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Veneto hanno approfondito la segnalazione, riuscendo a individuare un account utilizzato per il caricamento e la conservazione su una piattaforma cloud di numerosi file che ritraevano abusi sessuali su minori.

L’operazione della Polizia Postale

In seguito agli elementi raccolti durante le indagini, l’Autorità Giudiziaria ha disposto una perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti dell’indagato. L’operazione è stata eseguita dagli specialisti della Polizia Postale, che hanno sequestrato diversi dispositivi informatici riconducibili all’uomo.

Le prime analisi forensi, effettuate con strumenti specialistici, hanno permesso di accertare la presenza di oltre 360 file pedopornografici, tra immagini e video, custoditi all’interno dei supporti digitali sequestrati. Il materiale, secondo quanto emerso, era stato realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce delle evidenze raccolte, gli operatori hanno proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo per il reato di detenzione di ingente quantità di materiale pornografico realizzato utilizzando minori. L’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. Al termine dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato l’arresto.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna.

Il ruolo della cooperazione internazionale

L’operazione ha messo in luce l’importanza della cooperazione internazionale tra forze di polizia, organismi specializzati e fornitori di servizi digitali. Grazie a questa sinergia, è stato possibile individuare tempestivamente l’autore delle condotte illecite e tutelare le vittime di sfruttamento sessuale online.

La Polizia di Stato ha sottolineato come il contrasto ai reati di sfruttamento sessuale dei minori sul web rappresenti una delle priorità nell’ambito della sicurezza dei bambini e degli adolescenti. Il fenomeno continua a costituire una delle minacce più gravi per le fasce più vulnerabili della popolazione. Il caso, che ha visto coinvolta la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia e la cooperazione internazionale possano essere strumenti efficaci nella lotta contro i crimini informatici e la tutela dei minori.

IPA