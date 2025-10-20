Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e un ingente sequestro di droga e armi nel centro storico di Venezia. Un 66enne e un 42enne, padre e figlio, sono stati fermati mentre trasportavano oltre un chilo di cocaina a bordo di due imbarcazioni, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nella laguna veneta.

Operazione dei Carabinieri in laguna: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, con il supporto dei militari del Nucleo Natanti e della Compagnia di Venezia. L’intervento, che ha visto impegnati oltre 20 militari sia in uniforme che in abiti civili, è scattato nel centro storico lagunare. L’obiettivo era contrastare il traffico di sostanze stupefacenti sia in laguna che sulla terraferma.

Padre e figlio fermati in laguna: il modus operandi

I due uomini, rispettivamente di 66 anni e 42 anni, sono stati individuati mentre navigavano in laguna a bordo di due distinte imbarcazioni. Il loro atteggiamento sospetto e insofferente ha attirato l’attenzione dei militari. Secondo quanto ricostruito, il figlio precedeva il padre con la propria barca, svolgendo il ruolo di “apripista” per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. Il padre, invece, trasportava sulla sua imbarcazione un involucro di cellophane contenente 1,1 chilogrammi di cocaina.

Le perquisizioni domiciliari: armi e munizioni sequestrate

Le indagini sono proseguite con le perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei due indagati. Nell’appartamento del 42enne, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola clandestina di produzione ex jugoslava, con matricola abrasa, e 14 cartucce calibro 9×19 illegalmente detenute. Il tutto era stato nascosto all’interno di un incavo ricavato nella parete della cucina. Nell’abitazione del padre, invece, sono state trovate 27 munizioni calibro 9×19, un’ulteriore cartuccia calibro 7,65 e due fucili da caccia regolarmente detenuti, che sono stati comunque ritirati in via cautelare.

Sequestrate le imbarcazioni e la droga: il percorso del traffico

Oltre alla droga e alle armi, i militari hanno sottoposto a sequestro anche le due imbarcazioni utilizzate dagli indagati. Secondo quanto emerso, le barche servivano per trasportare la sostanza stupefacente dal “Parco San Giuliano” a Mestre fino al centro storico veneziano. L’operazione ha così permesso di interrompere un canale di traffico di droga che sfruttava le vie d’acqua della laguna.

I reati contestati e la posizione degli indagati

Padre e figlio sono stati arrestati con le accuse, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. Il procedimento penale è ancora in corso e la colpevolezza dei due dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile, come sottolineato dalle autorità competenti.

