Venezia, padre e figlio arrestati per traffico di droga: trasportavano cocaina in laguna con due barche
Padre e figlio arrestati a Venezia: trasportavano oltre un chilo di cocaina in laguna. Sequestrate armi, munizioni e due imbarcazioni.
Due arresti e un ingente sequestro di droga e armi nel centro storico di Venezia. Un 66enne e un 42enne, padre e figlio, sono stati fermati mentre trasportavano oltre un chilo di cocaina a bordo di due imbarcazioni, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nella laguna veneta.
Operazione dei Carabinieri in laguna: la fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, con il supporto dei militari del Nucleo Natanti e della Compagnia di Venezia. L’intervento, che ha visto impegnati oltre 20 militari sia in uniforme che in abiti civili, è scattato nel centro storico lagunare. L’obiettivo era contrastare il traffico di sostanze stupefacenti sia in laguna che sulla terraferma.
Padre e figlio fermati in laguna: il modus operandi
I due uomini, rispettivamente di 66 anni e 42 anni, sono stati individuati mentre navigavano in laguna a bordo di due distinte imbarcazioni. Il loro atteggiamento sospetto e insofferente ha attirato l’attenzione dei militari. Secondo quanto ricostruito, il figlio precedeva il padre con la propria barca, svolgendo il ruolo di “apripista” per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. Il padre, invece, trasportava sulla sua imbarcazione un involucro di cellophane contenente 1,1 chilogrammi di cocaina.
Le perquisizioni domiciliari: armi e munizioni sequestrate
Le indagini sono proseguite con le perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei due indagati. Nell’appartamento del 42enne, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola clandestina di produzione ex jugoslava, con matricola abrasa, e 14 cartucce calibro 9×19 illegalmente detenute. Il tutto era stato nascosto all’interno di un incavo ricavato nella parete della cucina. Nell’abitazione del padre, invece, sono state trovate 27 munizioni calibro 9×19, un’ulteriore cartuccia calibro 7,65 e due fucili da caccia regolarmente detenuti, che sono stati comunque ritirati in via cautelare.
Sequestrate le imbarcazioni e la droga: il percorso del traffico
Oltre alla droga e alle armi, i militari hanno sottoposto a sequestro anche le due imbarcazioni utilizzate dagli indagati. Secondo quanto emerso, le barche servivano per trasportare la sostanza stupefacente dal “Parco San Giuliano” a Mestre fino al centro storico veneziano. L’operazione ha così permesso di interrompere un canale di traffico di droga che sfruttava le vie d’acqua della laguna.
I reati contestati e la posizione degli indagati
Padre e figlio sono stati arrestati con le accuse, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. Il procedimento penale è ancora in corso e la colpevolezza dei due dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile, come sottolineato dalle autorità competenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.