Venezia presa di mira dai borseggiatori, l'allarme dei turisti e il caso della coppi derubata 5 volte

A Venezia cresce l’allarme criminalità, con il proliferare di bande di borseggiatori arrivate a usare spray urticante per aggredire i turisti, trasformando semplici furti in vere rapine. I ladri agiscono impuniti, con decine di segnalazioni ogni giorno, e non mancano casi limite come persone prese di mira più volte e turisti costretti ad abbandonare anzitempo la Serenissima.

Venezia sotto scacco

A Venezia il crimine si evolve e assume contorni sempre più violenti, con i borseggiatori che non si limitano più ai classici furti di “destrezza”, passando ora alle aggressioni vere e proprie, attuate addirittura con spray urticante.

La nuova modalità d’azione colpisce principalmente i turisti, la cui esperienza in laguna diventa così sempre più facilmente un incubo.

Decine di segnalazioni ogni giorno a Venezia: i borseggiatori sono sempre più violenti

Lo spray viene spruzzato direttamente sul volto delle vittime per facilitare i furti, messi in atto da gruppi sempre più organizzati.

Il caso della famiglia brasiliana

Uno dei casi più eclatanti è avvenuto lunedì 21 luglio, riportato da Il Fatto Quotidiano. E essere coinvolta un’intera famiglia brasiliana, compresa una bambina di 10 anni, colpita in faccia dallo spray.

Le sue urla hanno attirato l’attenzione dei passanti, mentre un parente, nel tentativo di fuggire, è andato a sbattere contro la vetrina di un negozio.

I commessi, presi dal panico, sono usciti e si sono trovati davanti una scena drammatica: la piccola piangeva, un uomo sanguinava, e attorno la confusione era totale.

I ladri, prima di fuggire, hanno saturato l’aria con lo spray urticante, costringendo la famiglia a strapparsi di dosso gli abiti contaminati. La sorella diciassettenne aveva le labbra gonfie, il padre macchie viola sul corpo. Quando sono arrivati i soccorsi, i criminali erano già spariti.

Cosa sappiamo dei borseggiatori

Secondo le forze dell’ordine, il gruppo responsabile è composto da sette persone, comprese tre donne, tutti intorno ai quarant’anni. A novembre uno di loro aveva aggredito un cameriere con un pugno all’occhio, per il quale servì un intervento chirurgico d’urgenza.

Ma non si tratta di episodi isolati. Venerdì 25 luglio, nel quartiere Mercerie, in soli cinque minuti sono stati avvistati 35 borseggiatori. I residenti, tramite gruppi chat, hanno segnalato 80 presenze sospette in una sola mattinata. In media, ogni giorno, si ricevono oltre 50 segnalazioni.

In altri episodi, una turista si è gettata in un canale per recuperare lo zaino appena rubato, un’altra si è sentita male dopo essere stata derubata. Un’anziana coppia inglese, appena arrivata, ha subito un furto e altri cinque tentativi nelle ore successive, decidendo infine di abbandonare la città.

La denuncia di Lady Pickpocket

Alcuni ladri si sono perfino impossessati del pontile d’accesso all’ospedale: colpiscono anche chi va a curarsi o visita un familiare malato, come denunciato da Monica Poli, attivista anti-borseggi nota come Lady Pickpocket.

La legge attuale non permette di intervenire in modo efficace. “Rimangono impuniti anche quando ci sono flagranza o denuncia della vittima” ha spiegato Poli. “Non si può più aspettare, questo decreto per la procedibilità d’ufficio è urgentissimo. Sono organizzazioni criminali”.