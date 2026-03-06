Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata ritrovata e restituita in poche ore la bicicletta sottratta a un bambino di 4 anni a Venezia – Tessera. Il mezzo, rubato nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, è stato recuperato dagli agenti della Polizia di Stato, grazie anche all’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione di furto presso un bar situato a Tessera, frazione di Venezia. Gli agenti delle Volanti della Questura sono stati chiamati a intervenire dopo che i genitori del piccolo avevano denunciato la scomparsa della bicicletta.

Nel dettaglio, la vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di lunedì. I genitori del bambino, entrati in un bar di Tessera insieme al figlio, avevano lasciato la bicicletta all’esterno, appoggiata a una rastrelliera. Dopo circa mezz’ora, al loro ritorno, hanno scoperto che il mezzo era stato sottratto da ignoti. Immediatamente hanno informato la Polizia, che si è recata sul posto per raccogliere la testimonianza e avviare le indagini.

L’indagine e il ruolo delle telecamere

Gli agenti hanno subito visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar e di una farmacia vicina. Grazie a queste riprese, sono riusciti a individuare il sospettato e a ricostruire la direzione presa dopo il furto. L’intuizione degli operatori è stata confermata poco dopo, quando il giovane responsabile è stato rintracciato.

L’ammissione di colpa e il recupero della bicicletta

Una volta fermato, il giovane ha ammesso di aver commesso il furto e ha indicato agli agenti il luogo dove aveva abbandonato la bicicletta. Gli operatori della Polizia hanno così potuto recuperare il mezzo e restituirlo al legittimo proprietario in tempi molto rapidi.

La riconsegna e i ringraziamenti

La bicicletta è stata riconsegnata al piccolo proprietario, che insieme ai suoi genitori ha voluto ringraziare personalmente gli agenti Tiziano e Michele per la sensibilità e la tempestività dimostrate. Grazie al loro intervento, la vicenda si è conclusa positivamente nel giro di poche ore, restituendo serenità alla famiglia coinvolta.

