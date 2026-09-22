Venezia, scambiata per borseggiatrice e presa a botte dai turisti dopo il grido "Pickpocket!"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una donna di 38 anni è stata aggredita nel centro di Venezia dopo essere stata scambiata per una borseggiatrice. Il grido “pickpocket” ha scatenato la reazione di alcuni turisti, che secondo il racconto della donna l’avrebbero spinta contro un muro e presa a calci. La vittima prospetta ora una denuncia consegnando un video dell’accaduto alle autorità.

L’episodio di Venezia

Il fatto si è verificato nel centro storico di Venezia, lunedì 21 settembre. La donna stava attraversando la zona di Strada Nova, nei pressi di Campo San Luca.

A far scattare la reazione di alcuni turisti sarebbe stato un contatto accidentale con una visitatrice. Poco dopo, qualcuno ha iniziato a gridare “pickpocket”, cioè “borseggiatrice”: tanto è bastato per portare la situazione a degenerare rapidamente.

ANSA

Chi è la vittima

La protagonista della vicenda si chiama Agnese Amadio, residente a Venezia. Secondo il suo racconto, quel giorno stava camminando velocemente perché aveva con sé il denaro proveniente dagli incassi del negozio nel quale lavora, e doveva raggiungere una banca per effettuare il deposito.

Proprio la presenza dei contanti nella borsa avrebbe contribuito, secondo la ricostruzione della donna, a farle assumere un atteggiamento più svelto e guardingo rispetto a quello di una normale passeggiata nel centro della città.

Mentre attraversava la strada in mezzo alla folla, Amadio avrebbe urtato accidentalmente la mano di una turista appartenente a una comitiva. La donna avrebbe interpretato il gesto come un possibile tentativo di furto, e da lì sarebbe partito l’allarme rivolto agli altri presenti.

L’aggressione

Al grido “pickpocket”, due turisti avrebbero raggiunto la donna e, secondo la sua testimonianza, l’avrebbero spinta contro un muro per poi colpirla con calci. Gli aggressori, secondo quanto riferito dalla vittima, si sarebbero poi allontanati rapidamente dalla zona.

La 38enne ha quindi chiesto aiuto e successivamente ha contattato le forze dell’ordine. Utile alla ricostruzione, ci sarebbe anche un video dell’aggressione, che la donna avrebbe messo a disposizione degli investigatori.

“Farò la denuncia, sperando che possa servire a qualcosa, ma tutti si sono volatilizzati” ha raccontato a Rainews. “Sono sconvolta e turbata”.

Il tema dei borseggi a Venezia

Il fenomeno dei furti con destrezza nel centro storico veneziano è da tempo oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine. Anche nei giorni scorsi, la Polizia Locale ha comunicato diversi interventi della propria squadra antiborseggio.

Il 15 settembre, ad esempio, il Comune di Venezia ha riferito di otto persone colte in flagranza in due distinti episodi. Cinque erano state individuate nei pressi dell’imbarcadero della stazione di Santa Lucia mentre cercavano di sottrarre il portafogli a una coppia di turisti statunitensi. In un altro intervento, tre donne sono state fermate nella zona di San Marco dopo essere state seguite dagli agenti durante un’azione ai danni di una turista americana.

Già alla fine di agosto la Polizia Locale aveva segnalato un’intensificazione dei servizi nelle aree maggiormente frequentate dai visitatori, tra la stazione ferroviaria, gli imbarcaderi di Santa Lucia e Piazzale Roma. Gli agenti operano sia in uniforme sia in abiti civili e concentrano l’attività soprattutto nei punti caratterizzati dalla maggiore presenza di turisti.