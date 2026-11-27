Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A San Pietro di Cavarzere, in provincia di Venezia, un giovane di nazionalità albanese è morto nel corso di una sparatoria fra agenti di polizia e un gruppo di soggetti durante l’esecuzione di un ordine di arresto. La vittima è uno dei due ricercati: l’altro destinatario dell’ordinanza è fuggito nei campi, probabilmente ancora armato. Con loro vi era una terza persona, che è stata arrestata. La caccia all’uomo e le indagini sono in corso.

Sparatoria in provincia di Venezia, un morto

Esito tragico per quella che in origine doveva essere una semplice esecuzione di due ordini di arresto. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 27 novembre, a San Pietro di Cavarzere, frazione del comune in provincia di Venezia al confine con la località di Tornova.

I malviventi hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con gli agenti della Polizia di Stato, e un giovane di nazionalità albanese è rimasto vittima della sparatoria. Un secondo uomo è stato arrestato, mentre un terzo, ritenuto armato, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La ricostruzione

I poliziotti impegnati nell’intervento non appartenevano agli uffici veneti, ma erano partiti dalla Campania per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di un’altra regione nei confronti di due uomini. I destinatari del provvedimento si erano rifugiati insieme a una terza persona in un casolare isolato, in mezzo ai campi.

Stando alle prime ricostruzioni, all’arrivo degli agenti i ricercati avrebbero preso le armi per sottrarsi alla cattura. Ne sarebbe nato un lungo scambio di colpi, in cui ad avere la peggio è stato infine uno dei due uomini colpiti dall’ordinanza: per lui non c’è stato nulla da fare.

La caccia all’uomo

Dopo essersi dato alla macchia attraverso le campagne circostanti, l’altro destinatario del provvedimento è ora obiettivo di una caccia all’uomo partita in breve tempo, impiegando numerose pattuglie che hanno iniziato a perlustrare l’area, con il supporto dall’alto di un elicottero della Polizia di Stato.

Le ricerche si estendono dal Veneziano alla provincia di Padova: l’uomo potrebbe essere ancora armato. Il terzo soggetto che si trovava nell’abitazione è stato invece bloccato e arrestato. Restano da chiarire diversi aspetti: le generalità della vittima non sono ancora state diffuse, e non si conoscono i reati alla base delle misure cautelari. L’esatta sequenza degli spari è tutta da ricostruire.

Tra i primi a dare notizia dell’accaduto è stato il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. “Secondo notizie di stampa ancora in aggiornamento, un giovane albanese sarebbe morto e almeno uno sarebbe in fuga” ha scritto il governatore sui social, rivolgendo poi un invito alla popolazione: “Polizia e Carabinieri sono al lavoro. Si raccomanda a tutta la cittadinanza la massima collaborazione con le autorità”.