Venezia, spintona e fa cadere una donna dopo il furto: arrestata a Rialto, aveva precedenti e un foglio di via

Una donna è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Venezia per rapina impropria. L’arresto è avvenuto martedì sera nel centro storico della città, nei pressi di Rialto, a seguito di segnalazioni che hanno portato all’intervento degli agenti della Squadra Volanti Lagunari. La donna è stata accusata di aver sottratto somme di denaro a due persone, una delle quali è stata anche spintonata e fatta cadere a terra.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto alcune segnalazioni. Sul posto, hanno individuato la sospettata che aveva sottratto denaro a due individui. Una delle vittime, che lamentava dolori a un braccio, è stata assistita dal personale del 118.

Precedenti e arresto

La donna fermata aveva già precedenti specifici per reati contro il patrimonio ed era soggetta a misure cautelari, tra cui il divieto di dimora nel Comune di Venezia e un Foglio di Via Obbligatorio per 4 anni. È stata trovata in possesso del denaro sottratto e, oltre a essere denunciata per la violazione delle misure preventive, è stata arrestata e condotta presso il carcere femminile della Giudecca, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Procedimento penale in corso

Si precisa che il procedimento penale non è ancora concluso e la colpevolezza della donna dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile. Per ulteriori dettagli, si rimanda al sito ufficiale della Polizia di Stato.

