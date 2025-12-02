Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato per tentato furto un cittadino di nazionalità straniera nella notte tra sabato e domenica 30 novembre a Venezia. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un ristorante di Mestre durante un servizio di controllo del territorio. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato fermato e successivamente sottoposto a provvedimento di espulsione poiché irregolare sul territorio nazionale.

Intervento tempestivo delle Volanti a Mestre

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica 30 novembre, quando le Volanti della Questura di Venezia hanno effettuato un intervento presso un ristorante situato nella zona di Mestre. La segnalazione di un furto in corso ha richiesto l’immediato arrivo degli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella terraferma veneziana.

L’arresto all’interno del locale

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato e bloccato all’interno del ristorante il presunto autore del tentato furto. L’uomo, di nazionalità straniera, è stato trovato ancora all’interno del locale, colto in flagrante mentre cercava di portare a termine l’azione illecita. Gli agenti hanno quindi proceduto all’identificazione e all’arresto del soggetto.

Accertamenti e precedenti penali

Gli approfonditi accertamenti svolti dalle forze dell’ordine hanno permesso di appurare che l’uomo era già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La sua posizione è stata quindi ulteriormente aggravata dalla recidiva, elemento che ha contribuito alla decisione di trarlo in arresto e di metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Espulsione per irregolarità sul territorio

A seguito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Immigrazione, è emerso che il cittadino straniero risultava irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo, nei suoi confronti è stato disposto un provvedimento di espulsione. L’uomo è stato quindi accompagnato presso le strutture competenti per l’esecuzione delle procedure previste dalla legge.

