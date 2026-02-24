Venezia, tentato omicidio di un 22enne vicino al ponte di Rialto: arrestati due britannici
Due giovani britannici arrestati per il tentato omicidio di un 22enne nella movida veneziana.
Due giovani di 19 e e 21 anni, di nazionalità britannica, sono stati sottoposti a fermo per il tentato omicidio di un 22enne. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Venezia in seguito alle indagini della squadra mobile lagunare che ha raccolto gravi elementi indiziari nei confronti degli indagati sospettati, appunto, del tentato omicidio del coetaneo, avvenuto negli ambienti della movida veneziana e commesso, con un’arma da taglio, la notte del 14 febbraio in un locale del centro storico, a poche centinaia di metri dal ponte di Rialto. Le indagini, supportate da intercettazioni, attività di sorveglianza elettronica e articolate analisi su social media, hanno fatto emergere, in particolare, la dinamica dei fatti ed il contesto in cui sono maturati, riconducendo il movente a diverbi giovanili per futili motivi, poi sfociati nella grave aggressione.
