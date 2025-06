Venezia, un albero crolla sulla folla a Piazzale Roma: 10 feriti, grave una donna

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Attimi di paura a Venezia dove un albero è crollato a Piazzale Roma, in una delle zone più affollate della città, nei pressi del terminal per i bus. La caduta della pianta ha coinvolto diversi passanti e turisti e ha portato al ferimento di dieci persone. Una di esse, una donna, sarebbe in gravi condizioni.

Tragedia sfiorata a Venezia dove un albero è crollato a Piazzale Roma e ha colpito un gruppo di persone che si trovavano sul posto.

Sarebbero dieci i feriti, di cui tre quelli in condizioni più gravi. Tra questi ad avere la peggio è stata una donna che, al momento della caduta dell’arbusto, si trovava seduta su un muretto nei paraggi e che è stata travolta dalla pianta. È ora ricoverata in ospedale.

Paura al terminal dei bus: cade un albero, la ricostruzione

Grande paura a Venezia dove lunedì 2 giugno, intorno alle 15, è crollato un albero che si trovava a Piazzale Roma. Si tratta questo di uno dei punti più affollati della città, uno dei punti di raccolta soprattutto per i tanti turisti che affollano la città in una giornata anche festiva come quella odierna.

La zona infatti è di passaggio per turisti e veneziani per arrivare alla stazione dei treni e in essa si trova anche il terminal dei bus. Non deve dunque sorprendere come il piazzale fosse molto affollato. L’albero è crollato su sé stesso ed è finito davanti a uno dei chioschi che danno sul canale.

La pianta aveva un tronco di grandi dimensioni: improvvisamente si è staccata da un’aiuola, nella zona cosiddetta dei `tre ponti´, vicino ad una edicola, ed è finita sulle tante persone che stavano passeggiando in quel punto. Dalle prime ricostruzioni infatti pare che in quel momento stesse transitando un gruppo di persone che stavano partecipando a un matrimonio e nel quale c’erano anche dei bambini.

Come sta la donna ferita: è in prognosi riservata

Repentino l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono subito arrivati due dirigenti del Comune di Venezia, insieme a personale del Suem 118, della polizia locale e i vigili del fuoco. Quest’ultimi hanno lavorato per estrarre le persone che erano state schiacciate dalla pianta e non riuscivano a divincolarsi.

Due feriti sono stati portati in ambulanza al San Giovanni e Paolo, e all’ospedale di Mirano, la terza – una donna che si trovava seduta proprio sul muretto sotto la pianta – è ora ricoverata all’Angelo di Mestre.

È in prognosi riservata dopo essere stata colpita in pieno dalla pianta. I sanitari le hanno prestato le prime cure praticandole il massaggio cardiaco, prima di portarla con urgenza all’ospedale.