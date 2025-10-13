Venezuela contro la vittoria del Nobel di María Corina Machado, ambasciata chiusa a Oslo "senza motivazione"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Venezuela di Maduro ha chiuso le ambasciate in Norvegia e Australia dopo il Nobel per la Pace assegnato a María Corina Machado. Caracas parla di “riorganizzazione strategica”, ma la decisione appare una ritorsione politica. Aperte nuove sedi in Burkina Faso e Zimbabwe, Paesi alleati del regime chavista.

Venezuela, ambasciata chiusa in Norvegia

Il conferimento a Oslo del Premio Nobel per la Pace 2025 a María Corina Machado sembra aver provocato Nicolás Maduro, con il il governo del Venezuela che ha ordinato la chiusura della propria ambasciata in Norvegia.

La notizia è stata confermata da Cecilie Roang, portavoce del ministero degli Esteri norvegese, la quale ha spiegato che l’ambasciata di Caracas ha comunicato la decisione “senza fornire alcuna spiegazione ufficiale”.

Nicolàs Maduro

Nonostante le divergenze su vari temi, la Norvegia ha ribadito di voler proseguire nel dialogo con il Venezuela, sottolineando il proprio impegno a mantenere aperti i canali diplomatici.

La reazione al Nobel per María Corina Machado

La chiusura appare comunque come una mossa di ritorsione politica legata alla scelta del Comitato norvegese per il Nobel, che ha premiato la principale rivale del regime chavista.

Nel frattempo, Caracas ha esteso la misura anche alla sede diplomatica in Australia, giustificandola come parte di una “riorganizzazione strategica delle risorse”.

L’azione arriva dopo settimane di tensione con Washington, mentre sono state annunciate nuove ambasciate in Burkina Faso e Zimbabwe, considerate da Maduro “nazioni sorelle e partner nella resistenza contro l’egemonia coloniale”.

Le due nuove missioni, stando alla dichiarazione ufficiale, avranno il compito di avviare progetti congiunti nei settori agricolo, energetico, educativo e minerario. Per i cittadini venezuelani residenti in Norvegia e Australia, i servizi consolari verranno temporaneamente gestiti da altre rappresentanze, con i dettagli ancora in via di definizione.

Il regime di Nicolás Maduro

Nicolás Maduro è al potere dal 2013 dopo la morte di Hugo Chávez, e guida un regime autoritario di stampo socialista che ha progressivamente concentrato il potere nelle mani dell’esecutivo, riducendo libertà civili e autonomia istituzionale.

Le elezioni, spesso contestate da osservatori internazionali, sono state caratterizzate da irregolarità, repressione dell’opposizione e controllo sui media. La crisi economica, alimentata da corruzione e sanzioni, ha provocato una drammatica fuga di milioni di cittadini.

Nonostante l’isolamento diplomatico, Maduro mantiene forti alleanze con Russia, Cina, Iran e Cuba, rafforzando il suo peso geopolitico in chiave anti-occidentale.