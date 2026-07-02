Venezuela, la storia di Carlos Miguel sopravvissuto 5 giorni tra le macerie dopo il terremoto: "Non so come"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un ragazzo di appena dodici anni di nome Carlos Miguel è sopravvissuto per oltre cinque giorni sotto le macerie di un edificio crollato a causa del violento terremoto in Venezuela. Il minore si trova ora ricoverato a Caracas dopo essere stato tratto in salvo grazie alla mobilitazione dei familiari e dei soccorritori internazionali.

Il salvataggio di Carlos Miguel dopo cinque giorni sotto le macerie

Dopo essere rimasto intrappolato per 122 ore consecutive sotto i detriti, il dodicenne Carlos Miguel Colmenares Gutiérrez è stato estratto vivo dal crollo del condominio La Estrella a Macuto, nello Stato de La Guaira.

Il ragazzo è l’unico sopravvissuto tra i cinquanta residenti dello stabile di nove piani, crollato a causa delle scosse di terremoto registrate in Venezuela lo scorso 24 giugno.

ANSA

Il minore è stato immediatamente trasferito e ricoverato presso la clinica El Ávila di Caracas. Attualmente il dodicenne si trova in reparto pediatrico in condizioni stabili, ma affetto da disidratazione profonda, sotto costante monitoraggio medico.

Il racconto del dodicenne

“Ancora oggi non ho capito come facevo a respirare, da dove entrasse l’aria”, ha riferito il giovane ripercorrendo i cinque giorni trascorsi in totale isolamento all’interno di un’intercapedine dell’edificio sventato dal sisma.

Nelle prime ore il dodicenne ha utilizzato lo schermo del telefono cellulare per mappare lo spazio circostante: “Ogni volta che aprivo gli occhi, era come se rimanessero chiusi. Era snervante. Avevo il telefonino, con cui sono riuscito a illuminare ciò che avevo attorno e a creare una mappa mentale dello spazio stretto e oscuro in cui ero finito”.

Per preservare l’ossigeno nell’intercapedine e non consumare le forze, il ragazzo ha poi scelto di rimanere in silenzio: “Ogni volta che urlavo, mi sentivo più stanco, pensavo che mi sarei spento, allora ho smesso. E poi loro, sopra, non mi sentivano, non volevo perdere la voce”.

Le operazioni di scavo a mani nude

Le attività di rimozione dei detriti della palazzina Estrella sono iniziate venti minuti dopo il cedimento per iniziativa del padre, affiancato poi da una quarantina di residenti che hanno scavato a lungo con un martello e a mani nude, a causa della mancanza di attrezzature dei vigili del fuoco locali.

Carlos Miguel, bloccato sotto il cemento, percepiva i tentativi di recupero prima dell’arrivo dei soccorritori internazionali al quinto giorno: “Sentivo che stavano lavorando coi macchinari, pestavano, rimuovevano sassi”.

Il superamento delle barriere di cemento ha infine permesso l’apertura del varco: “Quando ho visto la luce, l’ho fissata. L’ho ammirata. Mi ricordo di aver pensato: quanto è intensa, la luce. Ero commosso. Però mi sono controllato, ero grato che i miei occhi fossero tornati a vedere qualcosa”.