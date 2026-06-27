Venezuela, neonato di 18 giorni estratto vivo dopo 32 ore a La Guaira: il video del salvataggio miracoloso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dal Venezuela arriva il miracolo di un neonato di 18 giorni estratto vivo dopo 32 ore dalle macerie. L’incredibile salvataggio è una delle poche pagine liete dei giorni post terremoto, insieme a quella della 15enne e la sua cagnolina salvate dopo 50 ore dal disastro. Il bilancio del doppio sisma è devastante: oltre 900 morti e 3300 feriti, 50mila i dispersi.

Miracolo in Venezuela, neonato salvato dalle macerie

Nel mezzo di una delle peggiori catastrofi sismiche della storia recente del Venezuela, arriva un segnale di vita che strappa applausi ai soccorritori e commozione al mondo intero.

Il neonato ha solo 18 giorni, eppure ha resistito per 32 ore sotto le macerie di un edificio crollato a La Guaira, la città costiera a nord di Caracas tra le più devastate dal duplice terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5 che mercoledì 24 giugno ha colpito il Paese.

ANSA/x.com/PresidenciaSV

Un video dell’Afp mostra i soccorritori al lavoro sotto un riflettore in cima a un cumulo di calcinacci. Si vedono passarsi con cura il bambino, avvolto in una coperta, di mano in mano, tra applausi e voci di sollievo. Il piccolo viene poi pulito con dei fazzoletti. Anche la mamma sarebbe stata tratta in salvo, secondo chi ha diffuso il filmato sui social.

La 15enne e la sua cagnolina Chanel

Non è l’unico salvataggio prodigioso di questi giorni drammatici. Nelle prime ore di sabato le squadre di soccorso di El Salvador hanno concluso un’operazione durata oltre 13 ore a Playa Grande, nello stato di La Guaira, estraendo viva la 15enne Camila Sofía Medina Rivas insieme alla sua cagnolina Chanel.

Le due erano rimaste intrappolate per più di 50 ore al nono piano di un edificio crollato. Lo stesso intervento aveva preceduto, di poche ore, la liberazione della 39enne Nayarit Colmenares, anch’essa sepolta da oltre 50 ore nella stessa area.

Il bilancio della catastrofe

Ma dietro ai miracoli c’è un’ecatombe. Secondo le stime delle Nazioni Unite, i due terremoti che hanno colpito il Venezuela potrebbero aver coinvolto quasi 6,76 milioni di persone, incluse fino a due milioni nella sola Caracas.

Il sisma ha danneggiato 1.400 edifici e la situazione negli ospedali è critica, con carenze di acqua, antibiotici, soluzioni per flebo e anestetici. Una nuova scossa di magnitudo 4,9 ha poi colpito il centro del Paese, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello stato di Aragua.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha descritto la situazione come “un quadro purtroppo tremendo”, confermando tre italiani deceduti, quattro feriti e 42 dispersi.

L’ultima vittima italiana confermata è Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo.