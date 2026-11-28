I carabinieri di Cala Gonone (Nuoro) hanno denunciato due uomini per l’incendio che il 10 ottobre ha interessato la veranda di un bar. Si tratta di un 37enne cosentino e di un 30enne nuorese, accusati di danneggiamento seguito da incendio. La titolare del locale aveva sporto querela. L’ipotesi dei militari è che i due abbiano agito per ritorsione. Quella notte sarebbero stati allontanati dal bar per il loro comportamento molesto. Intorno alle 4:30, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbero procurati della benzina in un distributore della zona. Avrebbero poi aspettato che il locale chiudesse per tornare sul posto e dare fuoco alla veranda, prima di fuggire a piedi.