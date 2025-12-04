Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per rapina e aggressione dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Piacenza. Un giovane egiziano di venti anni, residente in città e in regola con le norme di soggiorno, è stato fermato dopo aver aggredito la ex fidanzata in un bar di via Colombo, sottraendole la borsa e tentando la fuga. L’episodio, secondo quanto ricostruito dagli agenti, si inserisce in un quadro di comportamenti persecutori e violenti già manifestati durante la relazione, motivati da gelosia e volontà di controllo.

I fatti: aggressione e rapina in un bar di Piacenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di ieri, quando le Volanti sono intervenute in un bar di via Colombo a Piacenza. Gli agenti hanno risposto a una segnalazione relativa a un episodio di rapina e aggressione ai danni di una giovane donna, ex fidanzata dell’arrestato.

L’intervento della Polizia è stato richiesto dopo che il ventenne, cittadino egiziano, aveva aggredito la ex fidanzata all’interno di un bar. Secondo la ricostruzione degli agenti, il giovane ha prima affrontato la donna con atteggiamento violento, per poi sottrarle la borsa e tentare di allontanarsi rapidamente dal locale. La fuga è stata però breve: una Volante lo ha rintracciato poco dopo, ancora in possesso della refurtiva, che è stata prontamente restituita alla vittima.

Comportamento violento e persecuzione

Nei momenti successivi al fermo, il giovane ha continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi e persecutori, pretendendo che la donna gli desse ascolto e mostrando una chiara volontà di possesso nei suoi confronti. Gli agenti, per evitare ulteriori aggressioni, hanno deciso di ammanettarlo e condurlo in Questura.

Un quadro di violenze e vessazioni

La testimonianza della vittima ha permesso di ricostruire un quadro di violenze e vessazioni subite durante la relazione, che la donna aveva da poco interrotto. L’episodio di ieri, secondo la Polizia, si inserisce in una serie di comportamenti reiterati di possesso.

Le prove raccolte e la conferma delle telecamere

L’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del bar ha confermato la versione fornita dalla vittima e dai testimoni presenti al momento dell’aggressione. Le riprese hanno documentato le fasi dell’episodio, fornendo un riscontro oggettivo alle dichiarazioni raccolte dagli agenti.

Violazione della misura di prevenzione

Durante gli accertamenti, è emerso che il giovane era già sottoposto a una misura di prevenzione emessa dal Questore di Piacenza, che gli vietava l’accesso ai locali pubblici. Tale provvedimento era stato disposto a seguito di un precedente episodio, avvenuto sempre nel bar di via Colombo, durante il quale il ventenne aveva dato in escandescenza contro i poliziotti intervenuti per un controllo. Per la violazione di questa misura, il giovane è stato anche denunciato.

Le misure cautelari dopo la direttissima

A seguito della direttissima, il giudice ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare del Divieto di Avvicinamento alla vittima, con l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di firma in Questura.

IPA