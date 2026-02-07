Ventenne confessa l'omicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, uccisa al culmine di una lite per un "no"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Arriva la confessione da parte dell’omicida di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata morta in un canale a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di venerdì 6 febbraio. Si tratta di un ventenne, Alex Manna, condotto subito in carcere dopo un lungo interrogatorio. Il giovane avrebbe tentato un approccio fisico con la ragazza, che ha però rifiutato. Il delitto sarebbe stato quindi compiuto al culmine di una lite.

L’uccisione di Zoe Trinchero e l’interrogatorio di Alex Manna

La dinamica del femminicidio era già stata ricostruita dagli inquirenti. Zoe Trinchero è stata strangolata e poi gettata in un canale del torrente Belbo. Il cadavere presentava un trauma cranico e segnali compatibili con l’aggressione.

La Procura di Alessandria aveva infatti subito aperto un fascicolo per omicidio, disponendo l’analisi delle telecamere della videosorveglianza e la raccolta di testimonianze.

Tra i vari interrogatori, è risultato decisivo quello ad Alex Manna, reo confesso. Inizialmente il ventenne aveva però tentato di depistare gli inquirenti, fornendo una versione falsa di quanto accaduto.

Sia durante una prima testimonianza resa in strada che nel successivo interrogatorio in caserma, il giovane aveva dichiarato che ad aggredire Zoe sarebbe stata una persona di colore, nota in città per problemi psichiatrici.

Il depistaggio di Manna stava per causare un linciaggio

Alla base del tentato depistaggio Alex Manna ha addotto come motivazione il suo attuale impegno in un’altra relazione amorosa. Per questo all’inizio avrebbe negato la pista sentimentale.

Le parole di Manna avevano scatenato un autentico raptus collettivo contro l’uomo ingiustamente accusato. Qualche decina di persone si era infatti recata sotto casa del falso sospetto, minacciando ritorsioni violente.

Il peggio è stato evitato dall’intervento dei carabinieri, che hanno bloccato l’ira della folla e denunciato le persone precipitatesi sotto casa del malcapitato.

Zoe uccisa a pugni dall’ex al culmine di una lite

Dopo la confessione del ventenne, la dinamica del delitto ha assunto contorni più definiti. Intorno alle 21 di venerdì, Zoe Trinchero aveva terminato il turno di lavoro serale al bar della stazione di Nizza Monferrato, in cui lavorava part-time.

A quel punto si è diretta verso il centro della cittadina dove alcuni amici, compreso Alex Manna, la attendevano per cenare insieme. I due si sono poi allontanati dal gruppo, restando da soli.

Poco dopo, il ventenne ha chiamato gli stessi amici sostenendo che lui e Zoe erano stati aggrediti dal nordafricano, facendo scattare le indagini. In realtà Alex aveva ucciso la ragazza con due pugni fortissimi al culmine di una lite.

Dopo che la minorenne è stramazzata al suolo, Alex Manna ha raccontato di averla gettata nel canale perché “preso dal panico”. I pugni del ventenne sono risultati fatali perché in passato aveva praticato boxe.

A scatenare l’ira di Manna sarebbe stato il rifiuto di Zoe Trinchero a un approccio fisico. Sul corpo della ragazza sono state infatti riscontrati segni di percosse, lesioni nella zona del collo, tumefazioni al volto e ferite compatibili con un tentativo di difesa.