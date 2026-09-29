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È stato posto sotto sequestro preventivo un ristorante nella zona Monteverde di Roma a seguito di una serie di gravi irregolarità riscontrate dalla Polizia di Stato. L’intervento è stato motivato da condizioni di sicurezza, igiene e salubrità non conformi alla normativa vigente, come confermato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le criticità riscontrate dagli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo una meticolosa attività ispettiva condotta dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura. Nel corso dei controlli, sono emerse numerose criticità che hanno portato al sequestro dell’esercizio commerciale.

In particolare, i locali destinati alla preparazione degli alimenti sono risultati caratterizzati da condizioni microclimatiche estremamente difficili. Le temperature interne si sono rivelate sensibilmente elevate, a causa dell’assenza di un impianto di aspirazione e ricambio dell’aria adeguato. Per ovviare a questa mancanza, erano stati installati ventilatori improvvisati, soluzione che non ha comunque garantito il rispetto degli standard richiesti.

Impianti elettrici e sicurezza antincendio sotto la lente

Un altro aspetto rilevante emerso durante l’ispezione riguarda l’impiantistica elettrica. Gli agenti hanno rilevato la presenza di prese danneggiate o divelte, cavi scoperti collegati con nastro isolante e l’utilizzo di multiprese e ciabatte elettriche ad uso domestico per alimentare apparecchiature professionali. Queste condizioni hanno rappresentato un evidente rischio per la sicurezza di operatori e clienti.

In materia di prevenzione incendi, è stato accertato che almeno un estintore risultava privo della prescritta revisione periodica, compromettendo le condizioni di sicurezza. Inoltre, il percorso di evacuazione era parzialmente ostruito dalla presenza di un sistema di aerazione non convenzionale, rendendo difficoltosa una rapida uscita in caso di emergenza.

Condizioni igienico-sanitarie precarie

Le ispezioni hanno inoltre evidenziato una situazione igienico-sanitaria particolarmente critica. Nei locali adibiti alla preparazione e conservazione degli alimenti, è stata riscontrata promiscuità tra derrate alimentari, materiali e attrezzature, in violazione degli standard di igiene previsti dalla normativa. Ulteriori carenze sono state rilevate nella manutenzione di impianti e attrezzature, con aree riservate al personale utilizzate come magazzino per materiale di risulta.

Le conseguenze del sequestro e il ruolo della Procura

Alla luce delle condizioni accertate, giudicate tali da determinare una situazione di concreto pericolo per l’incolumità degli operatori e non conformi ai requisiti minimi di sicurezza, salubrità ed igiene, gli agenti hanno disposto il sequestro preventivo del ristorante. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha condiviso le conclusioni della Polizia di Stato, richiedendo e ottenendo dal Giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento.

IPA