Un arresto per sequestro di persona e terrorismo a Ventimiglia. Un cittadino turco, ricercato a livello internazionale, è stato fermato e assicurato alla giustizia grazie a un controllo di polizia sul lungomare Roja. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso dalle autorità turche.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto la settimana passata, quando il personale del Commissariato di PS di Ventimiglia, supportato dal reparto prevenzione crimine, ha effettuato un controllo su una BMW con targa francese. A bordo del veicolo viaggiavano 4 soggetti di nazionalità turca.

Il controllo e la scoperta del mandato internazionale

Durante il controllo di polizia, gli agenti hanno consultato le banche dati e, insieme al personale di polizia giudiziaria del Commissariato, hanno scoperto che su uno dei passeggeri gravava un rintraccio per arresto a fini estradizionali. Ulteriori verifiche, condotte in collaborazione con la Divisione Interpol della Direzione centrale di Polizia Criminale, hanno confermato la presenza di un mandato internazionale emesso dalle autorità turche.

I reati contestati e la pena prevista

L’uomo, titolare di permesso di soggiorno francese, risultava ricercato per sequestro di persona, imprigionamento e altri crimini correlati al terrorismo. Secondo quanto accertato, il cittadino turco sarebbe membro di una organizzazione terroristica e dovrà scontare una pena di 8 anni e 9 mesi di reclusione.

Le procedure dopo l’arresto

Acquisita tutta la documentazione necessaria, la Polizia ha tratto in arresto il cittadino turco, informando la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia. Per l’uomo è stata disposta l’immediata traduzione presso la casa circondariale di Sanremo.

