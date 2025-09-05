Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e la sostituzione della misura cautelare sono il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Ventimiglia, dove un cittadino extracomunitario è stato fermato per aver violato il divieto di dimora, misura imposta dopo essere stato indagato per aggressione ai danni della compagna. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando il soggetto, nonostante il provvedimento restrittivo, è stato sorpreso dagli agenti a trasgredire le prescrizioni. Il Tribunale di Imperia ha quindi disposto la custodia in carcere, ritenuta necessaria per garantire la sicurezza pubblica e prevenire il rischio di fuga.

L’arresto dopo la violazione delle misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il Commissariato di P.S. di Ventimiglia ha eseguito un arresto nei confronti di un cittadino extracomunitario. L’uomo era già sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Imperia, misura decisa dal Tribunale in seguito a un’indagine per aggressione nei confronti della sua compagna.

La violazione del divieto di dimora

Nonostante il provvedimento restrittivo, il soggetto ha mostrato indifferenza alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Infatti, dopo appena un giorno dall’applicazione della misura, il personale delle volanti del Commissariato di P.S. di Ventimiglia lo ha sorpreso mentre violava il divieto di dimora. Questo comportamento ha evidenziato una chiara insofferenza alle regole e ha portato le forze dell’ordine a intervenire tempestivamente.

La decisione del Tribunale di Imperia

Alla luce dei fatti, il Tribunale di Imperia ha valutato che la misura del divieto di dimora non fosse sufficiente a garantire la tutela della collettività. Per questo motivo, è stata emessa un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare, passando dal divieto di dimora alla più severa custodia in carcere. Tale decisione è stata presa anche in considerazione dello stato di senza fissa dimora dell’uomo, che aumentava il rischio di fuga e rendeva necessario un intervento più incisivo.

Le motivazioni della custodia in carcere

La custodia in carcere è stata ritenuta l’unica soluzione idonea a prevenire ulteriori violazioni e a salvaguardare le esigenze di sicurezza pubblica. Il comportamento dell’uomo, che ha ignorato il divieto di dimora dopo un solo giorno, ha dimostrato la sua scarsa propensione al rispetto delle regole imposte dall’Autorità Giudiziaria. Inoltre, la condizione di senza fissa dimora ha rappresentato un ulteriore elemento di rischio, rendendo più difficile il controllo e la sorveglianza da parte delle forze dell’ordine.

Il ruolo della Polizia di Stato

Il Commissariato di P.S. di Ventimiglia ha svolto un ruolo fondamentale nell’individuazione e nell’arresto del cittadino extracomunitario. Grazie all’attività di controllo del territorio e alla tempestività dell’intervento, è stato possibile evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione e contrasto ai reati che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.

La tutela della collettività

La decisione di disporre la custodia in carcere è stata motivata dalla necessità di tutelare la collettività e di prevenire il rischio di fuga. Il Tribunale di Imperia ha ritenuto che solo una misura restrittiva più severa potesse garantire la sicurezza pubblica, soprattutto in considerazione della recidiva e della mancanza di un domicilio fisso da parte dell’indagato.

