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Un arresto per furto aggravato, questo il bilancio di un intervento della Polizia a Ventimiglia (Imperia), dove un uomo è stato sorpreso a rubare i documenti della compagna dopo una lite per gelosia. L’episodio si è verificato nella tarda serata del 22 marzo 2026, quando la donna ha chiamato il 112 dopo aver sentito rumori sospetti nel suo appartamento.

Ruba i documenti alla compagna a Ventimiglia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo a Ventimiglia (Imperia), dove gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. sono intervenuti prontamente a seguito della segnalazione di una donna che aveva notato la presenza di un intruso nella propria abitazione.

La donna, spaventata dai rumori provenienti dal suo appartamento, ha deciso di chiamare il Numero Unico di Emergenza 112. Dopo aver compreso che qualcuno si era introdotto in casa forzando la finestra del bagno, la vittima è riuscita a fuggire attraverso la finestra della camera da letto trovando riparo dietro un’autovettura in sosta.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno messo in sicurezza la donna e sono riusciti a sorprendere l’uomo nelle immediate vicinanze dell’abitazione mentre tentava di scappare. L’uomo è stato bloccato e identificato come il compagno della vittima.

La scoperta del furto e la perquisizione

La donna ha indicato il compagno come autore del furto dei suoi documenti di identità. Gli agenti, colti in flagranza di reato, hanno proceduto a una perquisizione personale dell’uomo alla ricerca di armi o strumenti di effrazione. L’operazione ha dato esito positivo: all’interno del marsupio dell’uomo è stato trovato un cacciavite lungo 25 cm, mentre in un sacchetto di plastica sono stati rinvenuti vari effetti personali, tra cui bigiotteria, una carta ricaricabile, un telefono cellulare e le chiavi di casa, tutti oggetti di proprietà della donna.

Nelle pertinenze dell’abitazione, precisamente in un cortile privato, gli agenti hanno rinvenuto anche i documenti di identità della donna che erano stati precedentemente sottratti. Tutti i beni sono stati restituiti alla legittima proprietaria in sede di denuncia.

La lite per gelosia e la dinamica dei fatti

Dall’indagine è emerso che la coppia aveva avuto una discussione la sera precedente in un bar della città a causa della gelosia dell’uomo per un viaggio all’estero programmato dalla donna.

La lite avrebbe spinto l’uomo a pianificare il furto dei documenti, con l’intento di ostacolare la partenza della compagna.

L’uomo, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato arrestato per furto aggravato in abitazione. Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Imperia, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. L’arrestato è stato quindi condotto in carcere, dove attende l’udienza di convalida.

IPA