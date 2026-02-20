Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 15 arresti il bilancio di una vasta operazione di polizia condotta tra Italia e Francia contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’azione, coordinata dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, ha portato all’esecuzione di provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti accusati di aver facilitato il passaggio illegale di migranti attraverso la frontiera di Ventimiglia.

Un’operazione congiunta tra Italia e Francia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio e ha coinvolto diverse province italiane – Imperia, Torino e L’Aquila – e francesi – Marsiglia, Nantes e Nizza. Gli investigatori della Polizia di Stato italiana e della Police Nationale francese hanno dato esecuzione a provvedimenti restrittivi emessi dalle rispettive Autorità Giudiziarie nei confronti di 15 destinatari, di cui 9 localizzati in Italia e 6 in Francia.

Le accuse e le misure cautelari

L’impianto accusatorio, costruito dagli investigatori, ha trovato pieno riscontro nella decisione del Giudice per le Indagini Preliminari. All’esito dell’udienza di convalida, per la maggior parte degli indagati è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, mentre per uno è stato imposto l’obbligo di dimora. Tutti sono indagati, a vario titolo, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Un’indagine internazionale e una squadra investigativa comune

L’operazione rappresenta il risultato di una più ampia indagine avviata nel giugno 2025 nell’ambito di una Squadra investigativa comune italo-francese, coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia e dalla Procure de la République di Nizza. L’indagine ha riguardato numerosi indagati, per lo più di origine centroafricana, attivi sia in Italia che in Francia, che avrebbero facilitato il passaggio di migranti irregolari, anche minori, oltre il confine di Ventimiglia.

Le modalità operative della rete criminale

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la rete avrebbe organizzato oltre 200 episodi di favoreggiamento dei migranti irregolari lungo la frontiera di Ventimiglia. I migranti venivano trasportati prevalentemente a bordo di auto, treni e autobus di linea. Gli indagati fornivano loro assistenza, documenti contraffatti, biglietti, abiti nuovi per confondersi tra i pendolari e istruzioni per eludere i controlli di frontiera.

In alcune circostanze, i fermati avrebbero suggerito ai clandestini di nascondersi nei vani di collegamento tra i vagoni ferroviari, esponendoli a gravi rischi per la loro incolumità. In altre occasioni, agendo di notte, avrebbero violato i sigilli dei camion in sosta presso l’autoporto di Ventimiglia, con destinazione Francia e altri Paesi, per introdurvi i migranti, mettendoli in pericolo di asfissia, schiacciamento e disidratazione.

Sequestri e metodi di pagamento

Durante l’operazione, una squadra mista italo-francese ha sequestrato 13.400 euro in contanti, trovati nella disponibilità di uno dei trafficanti fermati. Secondo gli investigatori, si tratta di denaro proveniente dal traffico transfrontaliero di migranti, con un preciso tariffario che variava in base alla modalità di viaggio scelta, più o meno rischiosa.

Oltre al contante, i migranti avrebbero utilizzato circuiti bancari e di pagamento italiani ed esteri, effettuando ricariche su schede prepagate o bonifici su conti controllati dai trafficanti.

Contatti internazionali e ramificazioni della rete

L’indagine ha permesso di documentare una fitta rete di contatti tra gli indagati e altre persone residenti in diverse città italiane – Roma, Milano, Torino, Bologna, Genova, Catania, Cuneo e Lampedusa – e in vari Paesi esteri, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Germania e Lussemburgo. Questi contatti avevano lo scopo di richiedere ai “passeurs” di Ventimiglia assistenza per far attraversare illegalmente il confine italo-francese ai propri conoscenti.

Provenienza dei migranti e destinazioni

Le indagini hanno evidenziato che la maggior parte dei migranti “favoriti” proveniva dal Magreb e dal Corno d’Africa, con destinazione principale la Francia, ma anche Spagna, Lussemburgo, Germania e Regno Unito.

La strategia di contrasto e la nascita dell’URO

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’immigrazione irregolare lungo il confine italo-francese, portata avanti congiuntamente dalle Autorità giudiziarie e dalle Polizie dei due Paesi. Un risultato che rappresenta il primo successo operativo dell’Unità di Ricerca Operativa (URO), gruppo di lavoro misto con sede presso il Commissariato di P.S. di Ventimiglia, attivo dal febbraio 2025 e composto da poliziotti italiani e francesi, specializzato nel contrasto mirato all’immigrazione irregolare lungo il confine e nei territori limitrofi.

