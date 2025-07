Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con destrezza ai danni di una coppia di turisti: è questo il bilancio dell’operazione condotta nella notte tra sabato e domenica dagli agenti del Commissariato di Ventimiglia. Due uomini sono stati denunciati dopo essere stati individuati grazie alla geolocalizzazione di uno smartphone rubato. L’intervento è stato reso possibile dalla tempestiva segnalazione delle vittime e dall’efficace coordinamento delle forze dell’ordine, che hanno permesso di recuperare tutti i beni sottratti e restituirli ai legittimi proprietari.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 03.00 ore di domenica, quando una pattuglia della Squadra Volanti del Commissariato di Ventimiglia è intervenuta in piazza Costituente a seguito della segnalazione di un furto. I richiedenti, una coppia proveniente da Bolzano, avevano appena scoperto di essere stati derubati della borsa, lasciata sullo schienale di una sedia durante una cena in un ristorante di Passeggiata Oberdan.

La dinamica del furto

La coppia, dopo aver trascorso la serata presso il locale, si è accorta che la borsa era sparita. All’interno si trovavano un cellulare Apple I-Phone, un orologio sportivo, un astuccio con occhiali da sole con lenti graduate, il portafogli con contanti, due carte di credito, la patente di guida e altri documenti personali. La rapidità con cui è stato effettuato il furto ha fatto pensare subito a un’azione compiuta con particolare destrezza.

Le indagini immediate e la geolocalizzazione

Gli agenti, sfruttando il sistema di geolocalizzazione del telefono cellulare, sono riusciti a individuare la posizione approssimativa del dispositivo nei pressi di piazza Costituente, a poca distanza dal luogo in cui era avvenuto il furto. Parallelamente, la Polizia ha esaminato i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nel ristorante, riuscendo così a identificare i presunti responsabili.

L’individuazione dei sospetti

Pochi minuti dopo, durante le ricerche in zona, la pattuglia ha notato sulla pubblica via due individui extracomunitari che trasportavano un trolley e uno zaino. I due corrispondevano per tratti somatici e abbigliamento alle persone riprese dalle telecamere durante il furto. Alla vista degli agenti, uno dei sospetti ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato subito fermato dalla volante. Entrambi sono stati identificati e messi di fronte all’evidenza delle immagini raccolte.

Il recupero della refurtiva

Accompagnati in piazza Costituente, dove era stato geolocalizzato il cellulare, i due sospetti sono stati condotti dagli agenti nei luoghi in cui avevano nascosto la refurtiva. Il telefono e l’orologio sono stati ritrovati occultati dietro alcuni cassonetti, avvolti in fogli di carta stagnola. La borsa e gli occhiali erano stati nascosti all’interno di un raccoglitore della differenziata, mentre il portafogli con i documenti era stato infilato in un pertugio tra un vaso in cemento e il muro perimetrale di un edificio. Tutti i beni sono stati recuperati e restituiti alla coppia, che ha ringraziato la Polizia per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.

Le conseguenze per i responsabili

Condotti in Commissariato, sono stati effettuati ulteriori accertamenti sull’identità dei due uomini. È emerso che uno dei fermati era irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di diversi ordini di espulsione emessi dal Questore, ai quali non aveva mai ottemperato. Per questo motivo, oltre alla denuncia per furto aggravato in concorso, l’uomo è stato deferito anche per la violazione reiterata dell’ordine del Questore. Entrambi sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia per ulteriori verifiche sulla loro posizione.

La coppia di Bolzano ha espresso profonda gratitudine agli agenti per il pronto intervento e per aver restituito loro tutti i beni sottratti. L’episodio, che avrebbe potuto rovinare la loro permanenza a Ventimiglia, si è concluso positivamente grazie alla professionalità e alla dedizione delle forze dell’ordine.

IPA