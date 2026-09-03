Ventinove misure contro soggetti ritenuti pericolosi in un mese a Messina, tra fogli di via e ammonimenti

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E’ di 29 provvedimenti adottati nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi il bilancio delle attività della Questura di Messina nel mese di agosto. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di una serie di episodi di violenza urbana e turbamento dell’ordine pubblico, come reso noto dalle forze dell’ordine dopo un’attenta analisi della Divisione Anticrimine.

Le misure adottate: il dettaglio dei provvedimenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura ha emesso 29 provvedimenti monitori nel solo mese di agosto. Queste misure sono state rivolte a soggetti considerati pericolosi per la collettività, in risposta a episodi che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica sia nel capoluogo che nella provincia.

Nel dettaglio, sono stati adottati tre provvedimenti a seguito di gravi episodi verificatisi nei comuni di Spadafora, Scaletta Zanclea e Messina. In uno di questi casi, un soggetto è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver molestato i clienti di un locale della riviera messinese e aver minacciato i titolari che lo avevano invitato ad allontanarsi. L’uomo, prontamente individuato e identificato, è stato trovato in possesso di una pistola e di due caricatori con munizioni, legalmente detenuti ma portati fuori dall’abitazione. Nella sua casa sono state rinvenute altre armi, tutte sottoposte a sequestro. Per lui è scattato il divieto di accesso e stazionamento nelle vicinanze di una serie di locali della riviera messinese per un anno.

F.V.O. e avvisi orali: prevenzione e controllo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sono stati adottati tre provvedimenti di F.V.O. (Foglio di Via Obbligatorio) dai comuni di Messina e Milazzo, con divieto di ritorno nei medesimi centri per un periodo compreso tra tre e quattro anni, salvo autorizzazione del Questore di Messina.

Inoltre, sono stati emessi dieci avvisi orali, con l’intimazione agli interessati di mantenere una condotta conforme alla legge. Tra questi, un avviso orale ha riguardato un minorenne, già in passato colpito da Dacur e segnalato più volte per violazione delle prescrizioni imposte e per il porto di oggetti atti ad offendere.

Ammonimenti e atti persecutori: tutela delle vittime

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, sono stati adottati sette provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti soggetti che si sono resi autori di violenza domestica. Altri due provvedimenti sono stati emessi nei confronti di persone responsabili di atti persecutori.

IPA