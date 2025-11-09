Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Ventuno provvedimenti di daspo urbano nella maxi operazione condotta dalla Squadra Mobile di Caserta contro un’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. I provvedimenti, emessi dal Questore e predisposti dalla Divisione Anticrimine, sono stati adottati per prevenire la reiterazione di condotte pericolose per la sicurezza pubblica, come reso noto dalle forze dell’ordine.

Le misure di prevenzione: cosa sono e a chi sono rivolte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Caserta ha firmato 21 “dacur”, ovvero divieti di accesso alle aree urbane, noti anche come daspo urbano. Questi provvedimenti sono stati indirizzati a cittadini extracomunitari coinvolti nell’operazione che ha permesso di smantellare un gruppo criminale attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla zona di Largo la Rotonda di San Nicola la Strada.

L’indagine e l’operazione della Squadra Mobile

L’attività investigativa, conclusasi lo scorso mese di ottobre, ha portato alla luce un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’indagine si è conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di numerosi cittadini extracomunitari ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte all’organizzazione criminale.

Durata e finalità delle misure

I 21 provvedimenti di daspo urbano avranno una durata di 2 anni. La Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ha predisposto queste misure sulla base degli elementi raccolti durante l’indagine. L’obiettivo è quello di impedire che, in caso di eventuale scarcerazione, i soggetti coinvolti possano tornare a frequentare i luoghi dove si sono verificati i fatti o le zone limitrofe, prevenendo così la reiterazione di comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico.

Il contesto territoriale e la risposta delle istituzioni

L’operazione si è concentrata in particolare nella zona di Largo la Rotonda di San Nicola la Strada, un’area che era diventata punto di riferimento per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno sottolineato come l’adozione dei daspo urbani rappresenti uno strumento fondamentale per contrastare fenomeni di criminalità diffusa e tutelare la sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra la Squadra Mobile e la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ha permesso di intervenire in modo tempestivo ed efficace.

