Venus Williams e il matrimonio con Andrea Preti a Ischia, chi è l'attore che frequentò Eleonora Berlusconi

Il matrimonio tra Venus Williams e Andrea Preti è avvolto nel mistero: poco si sa sulla cerimonia a Ischia e i nomi degli invitati non sono noti. Lo sposo è un volto noto della televisione italiana: ha recitato in diverse fiction e il suo nome è legato a diversi flirt, confermati o ipotizzati. L’attore ha anche avuto una presunta relazione con Eleonora Berlusconi.

Il matrimonio di Venus Williams e Andrea Preti a Ischia

È mistero in merito ai dettagli del matrimonio tra Venus Williams, tennista statunitense, sorella di Serena Williams ed ex numero uno della classifica WTA nel 2002, e l’attore Andrea Preti. La coppia ha scelto di sposarsi in Italia il 19 settembre, a Ischia, ma non sono del tutto noti i dettagli relativi alla cerimonia.

Nonostante venga mantenuto il massimo riserbo, tuttavia, si sa che le nozze verranno celebrate all’interno del resort presso il Faro di Punta Imperatore. Il ricevimento, invece, si terrà a Forio, presso il ristorante stellato di Nino Di Costanzo e Ivano Veccia.

La coppia ad un evento

La lista degli ospiti, invece, resta top secret.

Chi è lo sposo

Lo sposo di Venus Williams è un nome noto della televisione italiana: si tratta di Andrea Preti.

L’attore è nato il 6 giugno 1988 a Copenaghen, ma i suoi genitori sono entrambi italiani. A soli sei anni, dopo la separazione, la madre lo portò con sé a vivere in Italia.

Preti ha iniziato la sua carriera come modello. Tuttavia, la recitazione è da sempre la sua vera passione e, nel 2012, fu ingaggiato nella fiction Mediaset Furore.

Ha recitato in diverse serie TV, tra le quali Un professore al fianco di Alessandro Gassmann.

Inoltre, l’attore ha partecipato a diversi reality show: L’Isola dei famosi (2016) e La Talpa (2024).

Il flirt con Eleonora Berlusconi, la figlia del Cavaliere

Prima delle nozze con Venus Williams a Ischia, Andrea Preti è stato protagonista delle cronache rosa per le sue relazioni passate.

Tra le sue ex, anche Rossella Fiamingo, Flavia Pennetta e Claudia Gerini.

Sembra inoltre che Preti abbia avuto un flirt con Eleonora Berlusconi, figlia del Cavaliere e di Veronica Lario. La relazione non è però mai stata ufficializzata, né sono stati resi noti i motivi della rottura.