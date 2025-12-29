Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 30 grammi di cocaina sequestrati nel cuore di Verbania. Una donna di 41 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata in flagranza di spaccio nella serata del 17 dicembre 2025 durante un servizio mirato nel centro di Intra. L’intervento, scattato nell’ambito di un’attività di controllo specifica, ha portato anche al sequestro di materiale per il confezionamento delle dosi e di un bilancino di precisione. La donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Operazione antidroga nel cuore di Verbania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura del VCO ha messo a segno un’importante operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella serata del 17 dicembre 2025. L’azione si è svolta nel centro di Intra, quartiere centrale di Verbania, dove gli agenti della IV Sezione Antidroga hanno individuato una donna sospetta, già conosciuta alle forze dell’ordine e priva di un’occupazione stabile.

Il controllo e la scoperta della cocaina

Gli agenti, dopo essersi qualificati, hanno notato che la donna mostrava evidenti segni di nervosismo. Un controllo immediato ha permesso di scoprire che la sospettata nascondeva addosso due involucri di plastica verde. All’interno sono stati trovati 30 grammi di cocaina, confermando così i sospetti degli investigatori circa una possibile attività di spaccio.

Perquisizione domiciliare e sequestro di materiale

L’operazione non si è fermata al solo fermo della donna. Gli agenti della Squadra Mobile hanno deciso di estendere i controlli all’abitazione della 41enne. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi che hanno ulteriormente rafforzato l’ipotesi di una sistematica attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arresto e trasferimento in carcere

La cocaina e tutto il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro. Per la donna sono scattate le manette: dopo le formalità di rito, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Vercelli, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida del provvedimento.

IPA