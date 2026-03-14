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Un arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Verbania. Un uomo di 42 anni è stato fermato in flagranza di reato nel pomeriggio del 12 marzo, dopo essere stato trovato in possesso di oltre 11 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

Operazione della Squadra Mobile in zona Intra

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel corso di un’attività di controllo del territorio, mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile – sezione antidroga – hanno fermato un uomo di 42 anni nella zona di Intra, durante un controllo di routine. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di droga, ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso, che ha insospettito gli operatori.

Il controllo e il rinvenimento della droga

Approfondendo la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto che il fermato nascondeva nella tasca del gilet due involucri di cocaina, ciascuno del peso di poco più di 5 grammi. La sostanza, già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato, ammontava a un totale di oltre 11 grammi. Il ritrovamento ha confermato i sospetti degli agenti, che hanno proceduto all’arresto dell’uomo in flagranza di reato.

Le misure adottate dopo l’arresto

Dopo il fermo, il 42enne è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari. In seguito al giudizio per direttissima, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui l’obbligo di firma quotidiano presso gli Uffici della Questura. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Verbania.

IPA