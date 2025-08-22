Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e condotto in carcere un cinquantenne di Verbania, accusato di aggressione e maltrattamenti nei confronti della ex compagna. L’uomo è stato arrestato nella tarda serata di sabato scorso a Intra, dopo che la donna aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per le violenze subite.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato sabato sera, quando una donna ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 1 1 2 segnalando di essere stata vittima di percosse da parte dell’ex compagno. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura, insieme a una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Omegna, sono intervenuti tempestivamente presso l’abitazione della vittima, situata nella zona di Intra.

La testimonianza della vittima

All’arrivo delle forze dell’ordine, la donna si trovava in uno stato di forte agitazione e presentava evidenti segni delle violenze subite. Dopo essere stata rassicurata dagli agenti, la vittima ha raccontato di aver subito minacce e percosse dal suo ex compagno, che da alcuni giorni era ospite in casa sua in attesa di trovare una nuova sistemazione. Temendo per la propria sicurezza, la donna aveva anche chiesto ad alcuni amici di trascorrere la notte con lei negli ultimi giorni.

L’arresto dell’uomo e i precedenti

Durante il controllo nell’abitazione, gli agenti hanno trovato l’uomo, un cinquantenne originario di Verbania, che si è mostrato poco collaborativo. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della ex compagna. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Verbania, dove è rimasto a seguito della convalida dell’arresto.

