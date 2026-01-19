Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro giovani sono stati segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti dopo un controllo della Polizia di Stato avvenuto sulla SS34, nei pressi di Zust. Il gruppo, di ritorno da un viaggio ad Amsterdam, è stato fermato dagli agenti nella serata del 10 gennaio 2026, dopo aver destato sospetti per il loro comportamento agitato. Tra i fermati anche un minorenne. La vicenda si è conclusa con la segnalazione amministrativa dei tre maggiorenni alla Prefettura e l’affidamento del minore alla madre.

Il controllo sulla SS34: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il controllo è scattato nella serata del 10 gennaio 2026 lungo la SS34, in località Zust. Gli agenti della Squadra Volante hanno intercettato un veicolo proveniente dal confine e diretto verso Verbania. A bordo si trovavano quattro giovani, già noti alle Forze dell’Ordine, tra cui anche un minorenne.

Il comportamento sospetto e la scoperta della droga

Il gruppo ha attirato l’attenzione degli agenti per l’atteggiamento visibilmente agitato e insofferente. I sospetti sono stati confermati quando uno dei ragazzi ha consegnato spontaneamente due bustine di marijuana, nascoste nei pantaloni, ammettendo di averle acquistate ad Amsterdam come “souvenir” del viaggio appena concluso.

Le perquisizioni e il sequestro

Le perquisizioni personali, estese a tutti i presenti secondo quanto previsto dall’art. 103 DPR 309/90, hanno permesso di accertare che anche altri due amici, tra cui il minorenne, erano in possesso di modiche quantità di cannabinoidi. Tutta la sostanza è stata sequestrata dagli agenti.

Le conseguenze amministrative e il ritiro della patente

L’operazione si è conclusa con il sequestro della droga, il ritiro della patente dell’autista e la segnalazione amministrativa alla Prefettura dei tre maggiorenni ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90, in quanto consumatori di sostanze stupefacenti.

Il ruolo della madre e la conclusione della vicenda

A chiudere la vicenda è stato l’arrivo in Questura della madre del minore, che ha confermato di essere a conoscenza della trasferta olandese del figlio e dei suoi amici. Dopo le procedure di rito, il giovane è stato affidato alla donna per il rientro a casa, mentre la vacanza si è conclusa ufficialmente con la redazione di un verbale di polizia.

