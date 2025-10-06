Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per furto a Verbania: un uomo di 49 anni, residente nella città, è stato identificato e denunciato dopo aver sottratto una borsa da un’auto parcheggiata e aver utilizzato le carte di pagamento trovate al suo interno.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nell’area di sosta del Liceo Cavalieri di Verbania. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, ha approfittato di un momento di distrazione per impossessarsi di una borsa custodita all’interno di un’autovettura parcheggiata.

Il furto e l’utilizzo illecito delle carte

Dopo aver sottratto la borsa, il cittadino verbanese ha trovato al suo interno un Bancomat e una carta PostePay. Senza perdere tempo, ha utilizzato le carte per effettuare tre operazioni di pagamento presso un distributore automatico di sigarette. Le transazioni, per un totale di circa 60 euro, sono state possibili poiché non richiedevano l’inserimento del PIN.

La vittima si è accorta dell’accaduto grazie ai messaggi di notifica ricevuti sul proprio telefono, che segnalavano i pagamenti effettuati con le sue carte. Questo dettaglio ha permesso di circoscrivere con precisione il momento in cui sono avvenuti i fatti.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Le indagini sono partite immediatamente dopo la denuncia della vittima. Gli agenti hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sia nell’area del furto sia nei pressi del distributore automatico di sigarette. Le riprese sono state fondamentali per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile.

Le immagini sono state inoltre condivise con il personale impegnato nei servizi di controllo del territorio, consentendo così di risalire rapidamente all’identità dell’uomo. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti per reati legati agli stupefacenti e per reati di natura predatoria.

Il profilo dell’uomo denunciato

L’autore del furto è un cittadino di 49 anni residente a Verbania. Il suo nome era già emerso in passato nell’ambito di indagini relative a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. La sua esperienza criminale e la conoscenza delle modalità di utilizzo illecito delle carte di pagamento hanno reso possibile il rapido compimento delle operazioni fraudolente.

