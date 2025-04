Verbania, sorpreso a vendere cocaina a un uomo ai domiciliari: 21enne arrestato per spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Verbania. Un giovane di 21 anni è stato colto in flagrante mentre cedeva droga a un uomo sottoposto a misure cautelari.

Operazione della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella serata di sabato 29 marzo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Verbania hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un quarantenne sottoposto a obbligo di dimora. Durante il controllo, gli agenti hanno udito una discussione animata riguardante il pagamento di sostanze stupefacenti.

Scoperta e arresto

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato un giovane straniero di 21 anni, noto per precedenti di spaccio. Il giovane, visibilmente a disagio, non ha saputo giustificare la sua presenza. Il padrone di casa ha confermato che il giovane gli aveva appena fornito cocaina, trovata poi durante la perquisizione.

Conseguenze legali

La perquisizione ha portato al rinvenimento di altre sostanze stupefacenti, che hanno comportato una sanzione amministrativa per il quarantenne. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio e posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida. Dopo la convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

