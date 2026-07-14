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Un arresto per tre tentate rapine a Verbania. Un giovane di circa 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello i presenti in alcuni negozi del quartiere Intra. L’uomo era stato denunciato poche ore prima per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale a cui era sottoposto.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 17.00 di lunedì 13 luglio 2026. Il protagonista della vicenda è un giovane originario di Verbania, già gravato da diversi precedenti penali, tra cui una tentata rapina aggravata.

I fatti: tre tentativi di rapina in meno di due ore

Secondo la ricostruzione degli agenti, il giovane ha fatto irruzione in tre esercizi commerciali nel quartiere Intra, coprendosi il volto e minacciando i presenti con un coltello. Gli avventori, spaventati, hanno subito allertato le forze dell’ordine. Le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute tempestivamente, riuscendo a individuare il sospetto grazie alle indicazioni fornite da alcuni testimoni oculari.

L’inseguimento e l’arresto

Ne è nato un breve inseguimento per le vie del quartiere, al termine del quale il giovane è stato bloccato dagli agenti e condotto in Questura. L’uomo ha tentato di negare ogni addebito, ma la rapida attività investigativa svolta dagli operatori delle Volanti, insieme alla Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi.

Le indagini: testimonianze e video

Determinanti per l’identificazione sono state le testimonianze raccolte tra le persone presenti nei negozi e i filmati delle telecamere di sorveglianza sia degli esercizi commerciali sia della pubblica via. Grazie a questi elementi, gli investigatori hanno potuto confermare il coinvolgimento del giovane nei tre tentativi di rapina.

Precedenti e violazione della sorveglianza speciale

Non si è trattato del primo episodio che ha visto protagonista il giovane. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno, infatti, era già stato fermato dai militari dell’Arma dei Carabinieri e denunciato per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La misura era stata disposta proprio a causa dei suoi precedenti, tra cui una tentata rapina aggravata.

La convalida dell’arresto e la misura cautelare

Nella giornata odierna, il Tribunale di Verbania ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della detenzione in carcere per il giovane. Il processo si è svolto con rito direttissimo, vista la gravità dei fatti contestati e la recidiva dell’indagato.

IPA