Fermato a Saluggia un geometra condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione per truffa aggravata. L’uomo, identificato come G.M., è stato rintracciato dopo una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Vercelli, in esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale locale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Vercelli ha portato a termine una lunga e articolata ricerca che ha permesso di localizzare e arrestare G.M., destinatario di una condanna definitiva per truffa aggravata.

Le indagini e la sentenza

Le indagini, avviate a seguito di numerose denunce, hanno permesso di accertare che G.M., esercitando la professione di geometra, si era reso responsabile di una serie di truffe perpetrate in diverse regioni italiane. Il modus operandi prevedeva la simulazione di vendite di beni inesistenti: l’uomo, infatti, convinceva le vittime a versare anticipi consistenti, per poi rendersi irreperibile e non consegnare quanto promesso. Questo schema ha causato ingenti danni economici a numerosi acquirenti, che si sono trovati privati sia del denaro che dei beni pattuiti.

L’ordine di esecuzione e la fuga

Il procedimento penale a carico di G.M. si è concluso con una sentenza del Tribunale di Vercelli, che ha riconosciuto la sua responsabilità per una molteplicità di condotte criminose, commesse tra il 2015 e il 2022. Una volta divenuta definitiva la condanna, il 14 ottobre 2025 l’Autorità Giudiziaria ha emesso l’ordine di esecuzione delle pene concorrenti. Tuttavia, G.M. aveva adottato diversi stratagemmi per sfuggire alla cattura, rendendo necessario un intenso lavoro investigativo da parte degli agenti.

L’arresto a Saluggia

La svolta è arrivata il 15 ottobre, quando la Squadra Mobile, dopo una giornata di ricerche serrate, è riuscita a individuare e bloccare G.M. a Saluggia. L’uomo è stato immediatamente arrestato e, dopo la formalizzazione degli atti di rito, trasferito presso la casa circondariale locale, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA