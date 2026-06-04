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E’ di 11 persone indagate e un danno economico stimato in 2 milioni di euro il bilancio di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli. Gli indagati sono accusati di furto aggravato continuato, ricettazione, riciclaggio e altri reati legati all’impiego di beni di provenienza illecita. L’operazione è stata condotta per contrastare una rete di illeciti ai danni di una ditta specializzata in macchinari agricoli.

Le indagini e la collaborazione tra reparti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso il via grazie alla sinergia tra assetti investigativi e operativi del Comando Provinciale di Vercelli. Il monitoraggio costante dei movimenti dei sospettati ha permesso di raccogliere elementi utili per l’intervento.

L’intervento e l’arresto

Il 2 febbraio scorso, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vercelli, con il supporto del Nucleo Investigativo, sono intervenuti subito dopo il furto di una livella agricola. Il principale responsabile è stato tratto in arresto poco dopo che il mezzo era stato sottratto alle prime luci dell’alba a una ditta locale, specializzata nella produzione di macchinari agricoli di alto valore.

Il deposito della refurtiva a Morano sul Po

Le indagini successive all’arresto hanno portato all’individuazione, in Morano sul Po, di un deposito utilizzato come base logistica per lo stoccaggio della refurtiva. All’interno della struttura, i Carabinieri hanno rinvenuto e restituito al legittimo proprietario ulteriori componenti e macchinari pesanti, sottratti nelle settimane precedenti alla stessa azienda, per un valore iniziale stimato in oltre 100.000 euro.

L’estensione delle indagini sul territorio

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il successivo sviluppo delle attività investigative ha coinvolto numerosi comuni: Morano sul Po, Casale Monferrato, Tronzano Vercellese, Olcenengo, Santhià, Trino, Villata, Rive Vercellese e Garlasco. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un articolato circuito illecito di ricettazione e riciclaggio dei macchinari sottratti, che venivano rivenduti a terzi con modalità tali da rendere evidente la consapevolezza della loro provenienza illecita.

Il danno economico e la posizione degli indagati

Al termine delle indagini, è emerso che il danno economico subito dall’azienda vercellese, parte offesa nella vicenda, ammonta a circa 2 milioni di euro. Gli indagati, 11 persone in totale, sono stati raggiunti dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Va ricordato che, trattandosi di una fase ancora preliminare del procedimento, tutti gli indagati devono essere considerati presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.

IPA