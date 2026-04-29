Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 11 soggetti sottoposti a misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri, che ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale responsabile di furti aggravati e tentativi di furto ai danni di istituti di credito nel Nord-Ovest. Le indagini, avviate nel dicembre 2023, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Vercelli e hanno coinvolto anche i Comandi Provinciali di Torino e Foggia.

Le indagini e la collaborazione tra province

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio da una complessa attività investigativa iniziata nel dicembre 2023. Grazie a un intenso scambio informativo tra i Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali di Torino e Foggia, è stato possibile individuare i membri di una banda criminale attiva su tutto il territorio del Nord-Ovest. Gli 11 soggetti coinvolti, residenti nelle aree torinesi, vercellesi e foggiane, sono stati ritenuti responsabili di una lunga serie di furti aggravati e tentativi di furto ai danni di banche e uffici postali.

Le modalità operative della banda

Il gruppo agiva con una tecnica ben collaudata: gli assalti ai bancomat venivano compiuti in orario notturno, utilizzando esplosivi secondo la cosiddetta tecnica della “marmotta”. Questa modalità prevedeva l’introduzione di un ordigno artigianale all’interno degli sportelli automatici, causando esplosioni che permettevano di accedere al denaro contante. Gli episodi accertati si sono verificati in diverse località delle province di Vercelli, Torino e, in un caso, anche nell’area barese.

Gli episodi contestati

Tra i furti portati a termine nella provincia di Vercelli figurano l’assalto alla BNL di Santhià il 20 dicembre 2023, quello alle Poste di Borgo d’Ale il 7 aprile 2024, alla Biverbanca di Saluggia il 13 aprile 2024 e alle Poste di Arborio il 9 ottobre 2024. Sono stati inoltre documentati diversi tentativi di furto: presso la Biverbanca di Crescentino il 4 maggio 2024, la Unicredit di Saluggia il 27 luglio 2024 e la Banca d’Asti di Buronzo il 9 ottobre 2024. In tutti i casi, la banda ha agito con rapidità e precisione, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini.

Ruoli e organizzazione del sodalizio

L’attività investigativa ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di due soggetti considerati i promotori, coordinatori e organizzatori dei principali episodi criminosi. Questi ultimi si avvalevano della collaborazione di altri membri incaricati di diversi compiti: dall’esecuzione materiale dei colpi, all’approvvigionamento di materiale esplodente, fino all’intestazione fittizia di veicoli e immobili utilizzati come basi operative e covi. Non mancavano attività di riciclaggio dei proventi illeciti, a conferma della struttura articolata e ramificata della banda.

Le misure adottate per eludere le indagini

Gli appartenenti al sodalizio hanno adottato sofisticate strategie per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Tra queste, l’uso di targhe clonate, dispositivi “jammer” e inibitori di segnale, oltre al ricorso sistematico a basi d’appoggio e immobili intestati a prestanome. Questi luoghi venivano utilizzati per occultare esplosivi, veicoli e strumenti impiegati nella commissione dei reati.

Il materiale sequestrato

Durante le perquisizioni, effettuate con il supporto dei militari del Nucleo Investigativo di Torino e dell’Arma territoriale, sono stati rinvenuti e sequestrati due autovetture e un motociclo provento di furto, tre dispositivi metallici tipo “marmotta” già carichi di esplosivo e pronti all’uso, circa 20 kg di polvere da sparo, numerosi artifizi pirotecnici destinati all’estrazione di polvere pirica, un dispositivo jammer, targhe contraffatte, strumenti elettronici per l’accesso alle centraline di autovetture, attrezzi artigianali per l’effrazione di porte blindate e sportelli bancomat, oltre a equipaggiamento e caschi utilizzati durante gli assalti. Tutto il materiale è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’impatto dell’operazione sulla sicurezza pubblica

L’operazione ha permesso di disarticolare una banda criminale strutturata e pericolosa, interrompendo una sequenza di assalti ai bancomat che aveva messo seriamente in pericolo la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini. L’intervento dei Carabinieri ha rappresentato un importante passo avanti nella lotta contro i reati predatori e ha restituito maggiore tranquillità alle comunità locali.

IPA