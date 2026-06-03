Verdiana Bonaccorti figlia di Enrica torna a parlare della madre, "ho tolto tutte le foto a casa"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Ho tolto tutte le foto a casa”, la confessione di Verdiana, figlia di Enrica Bonaccorti. La conduttrice è morta il 12 marzo 2026 dopo una lunga malattia e la sua unica figlia ha deciso di ricordarla in una lunga intervista

Verdiana Bonaccorti ricorda la mamma Enrica

Nella puntata di Storie Italiane del 3 giugno 2026, Verdiana Bonaccorti ha parlato dei primi mesi dopo la scomparsa della mamma Enrica Bonaccorti.

“Avevamo un rapporto simbiotico, devo cercare di ritrovare la mia identità adesso”, ha rivelato.

ANSA

Per Verdiana si tratta di “ricominciare un’altra vita perché siamo sempre state una complementare all’altra non che io non abbia una mia identità ma era un po’ un riflesso con lei eravamo uno specchio dell’altra”.

Il dolore per la morte della mamma è ancora forte.

“Mi guardo allo specchio e mi manca, non sento la voce aspetto ancora il suo benestare, i suoi consigli”, ha spiegato

Poi ha rivelato: “Ho tolto tutte le foto a casa, perché non fa parte del passato”.

L’insegnamento di Enrica Bonaccorti

Verdiana Bonaccorti ha poi raccontato la frase che le è rimasta impressa e che le ripeteva sempre la mamma.

“Semplifica e semplifica. Devi credere in te, ricordati che puoi fare tutto, non devi mai pensare di non riuscirci ad andare avanti”, ricorda.

La figlia di Enrica Bonaccorti ha aggiunto che la conduttrice “aveva molta paura della mia sofferenza quando sarebbe mancata”.

I segnali

Verdiana Bonaccorti ha poi spiegato che cerca di scovare qualche segnale per sentirsi più vicino alla mamma.

“Devo prendere una decisione e mi è entrata una farfallina ieri dentro la camera da letto non so oppure un gabbiano che si poggia nel momento in cui io esco sul terrazzo perché dico ciao mamma e si poggia un gabbiano davanti”, ha raccontato.

“Oppure mettere una mano in tasca di una giacca che usava lei e trovare così una cosa che mi dice vedi ci sto ci sono e ci capiamo”, ha ricordato con commozione.

Poi ha spiegato le difficoltà degli ultimi tempi: “Sono stati degli anni un po’ complicati, pensavamo di aver allontanato il problema e invece no”.