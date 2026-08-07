Vergilius Plus al posto dei vecchi Tutor, come funziona il nuovo autovelox installato anche in autostrada

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Installato su 36 tratte per oltre 200 km, tra cui l’autostrada A2, Vergilius Plus affianca il Tutor nella rilevazione della velocità. Per capire come funziona questo autovelox di nuova generazione, occorre guardare alle sue funzioni: registra sia l’andatura media sia quella istantanea e verifica in tempo reale la regolarità di assicurazione e revisione, per garantire maggiore sicurezza.

Come funziona la tecnologia di Vergilius Plus

Dal 4 agosto è entrato ufficialmente in funzione Vergilius Plus, l’evoluzione tecnologica della piattaforma sviluppata da Anas e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A differenza dei dispositivi tradizionali, il nuovo sistema è in grado di calcolare sia la velocità istantanea al passaggio sotto le telecamere, sia la velocità media mantenuta lungo l’intero tragitto monitorato.

Attraverso sensori ad alta precisione, una telecamera in bianco e nero per il riconoscimento automatico delle targhe, una a colori per la contestualizzazione dell’immagine e un illuminatore a infrarossi, Vergilius Plus opera in qualsiasi condizione meteorologica e di illuminazione.

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Oltre a rilevare la velocità e a classificare la tipologia di veicolo, la piattaforma è predisposta per verificare in tempo reale la regolarità della copertura assicurativa, la revisione e la presenza di eventuali segnalazioni di furto.

Le tratte di autostrada interessate dal nuovo sistema

Gestito operativamente dalla Polizia Stradale, l’apparato è stato inizialmente attivato su 36 tratte per un totale di circa 211 chilometri controllati in entrambe le direzioni di marcia.

Tra le arterie principali figurano l’Autostrada A2 del Mediterraneo (nel tratto compreso tra Salerno e Buonabitacolo), la Statale 1 Aurelia, la Statale 7 quater Domitiana, la Statale 309 Romea e la variante Sorrentina (Statale 145), inclusa la galleria Santa Maria di Pozzano.

L’obiettivo primario della misura è prevenire le manovre brusche dei conducenti, come la tipica frenata dell’ultimo minuto eseguita in prossimità dei portali di rilevazione per poi riaccelerare subito dopo, promuovendo al contrario un’andatura costante e prudente lungo l’intero tragitto.

Le differenze operative rispetto ad autovelox e Tutor tradizionale

Sebbene svolga un ruolo analogo, Vergilius Plus non sostituisce completamente il Tutor, poiché fa capo alla rete di strade e autostrade gestite da Anas, mentre il Tutor copre in gran parte la rete di Autostrade per l’Italia.

Il principio di fondo per gli automobilisti resta tuttavia invariato: lo spostamento da una corsia all’altra o il transito sulle linee divisorie non impediscono alla tecnologia di acquisire la targa e sanzionare l’infrazione.

I dati dei veicoli che rispettano le soglie consentite vengono eliminati automaticamente, mentre per le violazioni riscontrate i verbali vengono elaborati e notificati direttamente dalle autorità di Polizia preposte al controllo stradale.