Vermi nelle uova di Pasqua, sequestrata una fabbrica in provincia di Avellino dopo la denuncia degli studenti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una fabbrica in provincia di Avellino è stata chiusa dopo che alcuni studenti hanno denunciato di aver trovato dei vermi nelle uova di Pasqua. Riscontrate anche gravi carenze igieniche e prodotti non tracciabili, insorge il deputato Borrelli mentre sono in corso analisi tecniche a Portici per accertare l’origine della contaminazione.

Il sequestro dello stabilimento dolciario per la presenza di vermi

Un’azienda della Valle Caudina, in provincia di Avellino, è stata posta sotto sequestro dalle autorità sanitarie e dai Carabinieri a seguito del ritrovamento di vermi all’interno di alcune uova di Pasqua. L’intervento è scattato giovedì 2 aprile 2026, quando i tecnici dell’Asl di Avellino e i militari del Nas di Salerno hanno effettuato un’ispezione presso la struttura.

Il controllo ha evidenziato gravissime violazioni delle normative igienico-sanitarie, portando alla sospensione immediata di ogni attività produttiva e all’apposizione dei sigilli alla fabbrica. Oltre al blocco dello stabilimento, le autorità hanno sequestrato tutti i prodotti appartenenti allo stesso lotto sospetto per sottoporli ad analisi microbiologiche.

La vicenda ha avuto origine dalla segnalazione di un istituto di Pomigliano d’Arco: un gruppo di studenti, di ritorno da una visita didattica in Irpinia avvenuta il 30 marzo, aveva riscontrato la presenza di larve nel cioccolato delle uova ricevute in dono. La denuncia formale, presentata dai dirigenti scolastici e dai genitori dei ragazzi, ha attivato le procedure di emergenza.

Le indagini sulla produzione di uova di Pasqua

Sul tema è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato l’insorgenza di sintomi gastrointestinali tra i piccoli consumatori: “Abbiamo bambini con febbre alta e vomito, molti di loro non si sono accorti subito che il cioccolato era andato a male e lo hanno mangiato. Parliamo di un episodio gravissimo che ha messo a rischio la salute di decine di ragazzi”.

L’inchiesta punta ora a chiarire le responsabilità della proprietà dell’azienda, e le indagini dovranno stabilire se la contaminazione sia dovuta a una cattiva conservazione delle materie prime o a carenze nei protocolli di sanificazione dei locali. Intanto, le autorità hanno inviato i campioni all’Istituto Zooprofilattico di Portici per accertare l’origine dell’infestazione.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto anche diverse scorte di alimenti del tutto prive di documentazione sulla tracciabilità, procedendo al loro immediato ritiro dal mercato per garantire la sicurezza dei consumatori.

Controlli intensificati durante le festività

Le autorità sanitarie hanno ribadito l’importanza della tracciabilità per ricostruire ogni passaggio della lavorazione, sottolineando che l’assenza di tali dati presso lo stabilimento della Valle Caudina ha aggravato la posizione dei titolari, rendendo impossibile una verifica immediata sulla provenienza degli ingredienti.

Il post del deputato Francesco Emilio Borrelli

Mentre proseguono gli accertamenti tecnici, le Forze dell’Ordine hanno intensificato i controlli presso altri punti vendita della zona, con l’obiettivo è individuare eventuali rimanenze del lotto contaminato prima che possano essere consumate.

Per gli studenti coinvolti, la giornata dedicata alla scoperta del territorio si è trasformata in un’emergenza sanitaria. L’azienda avrà ora la possibilità di difendersi, ma i sigilli rimarranno fino al ripristino delle condizioni di igiene richieste dalla legge.