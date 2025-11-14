Verona, 800 kg di pesce sequestrati al casello autostradale: "non idonei al consumo umano" Sequestrati 800 kg di prodotti ittici a Verona: autista cinese denunciato per trasporto illecito di alimenti in condizioni non idonee.

È di 800 kg di prodotti ittici sequestrati e una denuncia per trasporto illecito di alimenti il bilancio di un controllo effettuato dalla Polizia Stradale di Bardolino al casello di Verona Sud. Un uomo di nazionalità cinese è stato sanzionato e denunciato per aver trasportato alimenti in violazione delle norme igienico-sanitarie.

Il controllo e la scoperta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella giornata di sabato, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Bardolino ha fermato per un controllo di routine un furgone isotermico nei pressi del casello di Verona Sud. Gli agenti, durante la verifica, hanno notato che il veicolo si trovava in condizioni igieniche precarie e non rispettava i requisiti necessari per il trasporto di alimenti.

Il sequestro dei prodotti ittici

All’interno del mezzo, gli operatori hanno rinvenuto una notevole quantità di prodotti ittici destinati alla vendita al dettaglio. La merce, per un peso complessivo di 800 kg, è stata immediatamente posta sotto sequestro. Gli agenti hanno richiesto l’intervento dei servizi veterinari dell’ASL di Verona, che hanno preso in carico i prodotti per effettuare le verifiche di rito e predisporre la successiva distruzione, in quanto ritenuti non idonei al consumo umano.

Le irregolarità riscontrate

Durante il controllo, è emerso che il conducente del furgone, un uomo di nazionalità cinese, era sprovvisto della documentazione sanitaria e dell’autorizzazione necessaria per il trasporto di prodotti ittici. Le condizioni igieniche del veicolo e l’assenza dei requisiti di idoneità hanno aggravato la posizione dell’uomo, che è stato sanzionato amministrativamente e denunciato per trasporto di alimenti in violazione delle norme sanitarie.

Le conseguenze e i controlli futuri

I servizi veterinari dell’ASL di Verona hanno preso in carico la merce sequestrata per le verifiche e la distruzione. Le autorità hanno annunciato che i controlli proseguiranno anche presso il luogo di destinazione della merce, per accertare eventuali ulteriori irregolarità e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.

