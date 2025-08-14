Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con destrezza ai danni di un anziano: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Verona, che ha portato all’arresto di un 29enne tunisino nella mattinata di ieri. L’uomo è stato fermato dopo aver sottratto il portafoglio a un 75enne seduto su una panchina nel parco pubblico “La Giarina”. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il responsabile è stato individuato e bloccato poco dopo il colpo, grazie anche alla prontezza di una testimone.

La dinamica del furto: un anziano colpito nel parco

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato intorno alle 11 di ieri mattina, quando un uomo di 75 anni, affetto da difficoltà motorie, si trovava seduto su una panchina nel parco di Piazza Fra Giovanni, all’interno dell’area verde denominata “La Giarina”. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, un giovane nordafricano si è avvicinato e ha sottratto il portafoglio dal borsello dell’anziano, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo del furto.

L’allarme e l’intervento della Polizia

La vittima, accortasi subito della sparizione del portafoglio, ha contattato la Centrale Operativa della Questura di Verona per segnalare il furto. Nel portafoglio erano custoditi documenti d’identità, la carta bancomat e la somma di 500 euro in contanti. La segnalazione tempestiva ha permesso agli agenti delle Volanti di intervenire rapidamente e di avviare le ricerche del responsabile nelle zone limitrofe al parco.

La testimone chiave: una donna nota l’azione furtiva

Determinante per la ricostruzione dei fatti è stata la testimonianza di una donna presente nel parco al momento del furto. La testimone, notando l’azione sospetta del giovane, ha richiamato l’attenzione dell’anziano e gli ha indicato la direzione di fuga del ladro. Grazie a questa preziosa informazione, gli agenti hanno potuto concentrare le ricerche e rintracciare il sospettato in breve tempo.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Il responsabile, identificato come un cittadino tunisino di 29 anni, è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti poco dopo il furto. Durante la perquisizione, gli operatori hanno trovato occultati negli indumenti intimi del giovane la tessera sanitaria e il bancomat appartenenti alla vittima. Il denaro contante e gli altri documenti non sono stati menzionati tra gli oggetti recuperati.

Le misure adottate dal giudice

Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto del 29enne tunisino e ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel comune di Verona. Tale provvedimento mira a prevenire ulteriori episodi di furto e a tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare delle persone più vulnerabili come gli anziani.

L’arresto del 29enne tunisino rappresenta un importante risultato per la Polizia di Stato di Verona, impegnata quotidianamente nella lotta ai furti e nella tutela delle fasce più deboli della popolazione. L’episodio dimostra l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e la necessità di mantenere alta l’attenzione per contrastare i reati predatori nei luoghi pubblici.

IPA