Un arresto nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, dove un cittadino straniero di trentatré anni è stato colto in flagranza di furto aggravato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato mentre tentava di allontanarsi rapidamente dalla stazione, dopo aver sottratto il bagaglio a un viaggiatore italiano. La complice, una donna, è stata successivamente identificata. Il bottino è stato restituito alla vittima, che ha ringraziato gli agenti per la tempestività dell’intervento. Dopo la convalida dell’arresto, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di dimora a Milano, in attesa di giudizio.

Controlli serrati nella stazione di Verona Porta Nuova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i controlli nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova sono stati intensificati negli ultimi giorni, con particolare attenzione ai flussi di viaggiatori provenienti da treni internazionali. Proprio durante uno di questi servizi, una pattuglia in borghese del Compartimento Polizia Ferroviaria ha notato un uomo che, con due zaini in spalla, si muoveva con fare sospetto tra i binari e le uscite della stazione.

L’arresto in flagranza di reato

Gli agenti, insospettiti dal comportamento frettoloso del viaggiatore, hanno deciso di seguirlo fino alla sala d’attesa. Qui lo hanno sorpreso mentre estraeva rapidamente alcuni oggetti da uno degli zaini per poi abbandonare il bagaglio. Il gesto non è passato inosservato e i poliziotti sono immediatamente intervenuti, bloccando l’uomo e procedendo a un controllo approfondito.

Il bagaglio rubato e la vittima ancora ignara

Dagli accertamenti è emerso che lo zaino abbandonato apparteneva a un cittadino italiano, che nel frattempo aveva già ripreso il suo viaggio, ignaro di essere stato vittima di furto. Rintracciato dagli agenti, l’uomo ha ricostruito l’accaduto, ricordando di essere stato distratto da una donna durante la fermata del treno a Verona Porta Nuova. Solo in quel momento ha compreso di essere stato derubato, ipotizzando che la sottrazione del bagaglio fosse avvenuta proprio durante quella distrazione.

Individuata anche la complice

Grazie agli elementi raccolti sul posto e alle testimonianze, la Polizia Ferroviaria è riuscita a individuare e identificare anche la presunta complice dell’autore del furto. Si tratta di una donna che avrebbe agito in sinergia con l’arrestato, distraendo la vittima per consentire il colpo. L’azione coordinata dei due ha però trovato un ostacolo nella prontezza degli agenti, che hanno sventato il reato e recuperato la refurtiva.

