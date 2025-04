Verona, arrestato per spaccio con droga nel calzino: tre denunce per furto e falsi documenti in stazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e tre denunce il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Verona, finalizzata a contrastare i reati predatori e l’immigrazione clandestina. Gli agenti hanno agito nella zona della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e nelle aree limitrofe.

Arresto per spaccio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto intorno alle 14:00 in Piazzale XXV Aprile a Verona. Gli agenti delle Volanti hanno fermato un trentottenne marocchino, noto per attività di spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di due pezzi di hashish nascosti nella giacca e, successivamente, di cocaina rinvenuta in un calzino e sotto il sedile dell’auto utilizzata per il trasporto in Questura.

Denunce per furto e spaccio

Poche ore dopo, sempre in Piazzale XXV Aprile, gli agenti sono intervenuti per un furto di portafoglio ai danni di un cittadino straniero. Il responsabile, un ventenne marocchino, è stato trovato con dosi di hashish e marijuana. Il suo complice, anch’esso marocchino, aveva con sé una ricetta medica falsa e numerose compresse di Rivotril e Lyrica. Entrambi sono stati denunciati per furto con destrezza, detenzione di sostanze stupefacenti e falsità materiale.

Controlli sull’immigrazione

Nel pomeriggio, nei giardini di Piazza Pradaval, gli agenti hanno individuato un diciannovenne algerino privo di documenti e con precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo i controlli dell’Ufficio Immigrazione, il giovane è stato accompagnato al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

Fonte foto: IPA