Fermato e arrestato un pericoloso latitante ricercato in tutta Europa: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra mobile della Polizia di Stato a Verona, dove un cittadino romeno di 42 anni è stato bloccato in via Porta Nuova. L’uomo era destinatario di un Mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene per reati in materia di sostanze stupefacenti e condannato nel 2022 a dieci anni e sei mesi di reclusione. L’arresto è stato eseguito dopo una complessa attività investigativa coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, nell’ambito del progetto Wanted, volto alla cattura di latitanti internazionali di rilievo.

Le indagini e la segnalazione delle autorità romene

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via nel maggio scorso, quando le autorità romene hanno segnalato la possibile presenza del ricercato nel territorio veronese. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati legati al traffico di droga, risultava in possesso di documenti falsi ungheresi e polacchi, elemento che ha complicato le ricerche e reso necessario un lavoro di intelligence particolarmente accurato.

Documenti falsi e rete di fiancheggiatori

Gli investigatori della Squadra mobile si sono immediatamente attivati per individuare i documenti falsi utilizzati dal latitante. Una volta identificati, hanno raccolto informazioni sulle persone che avrebbero potuto favorire la sua permanenza in Italia. L’attività investigativa ha permesso di individuare alcuni parenti del ricercato residenti in altre province italiane e di monitorare alcune auto a loro intestate. Le targhe di questi veicoli sono state effettivamente registrate dalle telecamere di sicurezza comunali installate sia in città che in provincia.

Il dettaglio decisivo: la passione per i cani molossi

Un elemento chiave che ha permesso agli agenti di stringere il cerchio attorno al latitante è stato un dettaglio emerso durante le indagini: la passione dell’uomo per i cani molossi, in particolare per la razza “American bully”. Durante i servizi di osservazione, gli investigatori hanno notato la presenza di un cane molosso di grossa taglia con la testa fuori dal finestrino di due delle auto monitorate. Questo particolare ha consentito di confermare l’identità del ricercato e di pianificare l’intervento decisivo.

L’arresto in via Porta Nuova

Nel corso di uno dei servizi di osservazione, la Squadra mobile ha seguito uno dei veicoli sospetti. Dopo aver accertato la presenza a bordo sia del cane che del latitante, gli agenti hanno bloccato l’auto all’incrocio tra corso Porta Nuova e via Porta Nuova, procedendo all’arresto dell’uomo. Il fermato è stato trovato in possesso di una patente di guida e di una carta d’identità ungheresi, entrambe falsificate con la sua fotografia e i dati anagrafici di un cittadino ungherese.

Ulteriori accertamenti: precedenti e nuovi capi d’imputazione

Dai controlli effettuati sull’uomo, è emerso che a suo carico pendeva anche un ordine di carcerazione emesso nel 2016 dal tribunale di Pistoia per una condanna a un anno e sei mesi di reclusione per reati contro la persona. Oltre all’esecuzione del Mandato di arresto europeo, il latitante è stato segnalato alla Procura di Verona per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi.

