Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’associazione criminale accusata di truffe e rapine ai danni di anziani è stata colpita da misure cautelari in carcere. I Carabinieri di Verona hanno inoltre denunciato una coppia ritenuta responsabile di una truffa informatica a Zevio, dove un uomo ha perso 27.500 euro.

L’indagine sulle truffe agli anziani

Secondo quanto si legge nel comunicato del Comando Provinciale dei Carabinieri, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Verona, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei componenti di un gruppo ritenuto responsabile di 13 episodi tra truffe e rapine aggravate. Il provvedimento è stato eseguito in Campania e ha riguardato 5 arrestati.

L’attività investigativa è partita a maggio, dopo la denuncia di una tentata rapina in abitazione a Grezzana. Una donna anziana era stata contattata da una persona che si era spacciata per un appartenente alle forze dell’ordine. Poco dopo, una falsa incaricata si era presentata a casa per ritirare oggetti preziosi. Durante la colluttazione, la donna aveva perso un’unghia artificiale: il reperto si è rivelato utile per identificarla.

Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dei sospetti anche grazie alle immagini registrate nel taxi usato per allontanarsi dall’abitazione e all’analisi dei tabulati telefonici. Gli accertamenti sul territorio hanno delineato il metodo del gruppo: un complice residente in provincia avrebbe offerto ospitalità e accompagnato i componenti alle stazioni ferroviarie di Verona e Peschiera del Garda, prima e dopo i colpi. Le indagini hanno inoltre portato a individuare un esercizio di “Compro Oro” in provincia, che avrebbe acquistato i monili sottratti.

Il raggiro del falso attacco hacker

Un altro intervento è stato compiuto il 27 ottobre dai Carabinieri della Stazione di Zevio, appartenenti alla Compagnia di San Bonifacio. I militari hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria una coppia campana, un uomo di 53 anni e una donna di 56 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine e ritenuti responsabili, in concorso, di truffa aggravata e frode informatica.

Secondo la ricostruzione, i due si sarebbero presentati al telefono come carabinieri e avrebbero avvertito la vittima, un residente di 74 anni, di un falso attacco hacker ai suoi conti. Con questo pretesto sarebbero riusciti a farsi disporre un bonifico da 27.500 euro. Il successivo tentativo di ottenere altri 15.000 euro non è andato a buon fine grazie all’intervento tempestivo degli operatori bancari.

Carabinieri