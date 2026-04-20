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Due donne sono state arrestate per furto con destrezza ai danni di una turista nel centro storico di Verona. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito dopo numerose segnalazioni di borseggi nella zona tra via Cappello e piazzetta Navona, area particolarmente frequentata da visitatori. Le due donne, entrambe bulgare e pluripregiudicate per reati contro il patrimonio, sono state bloccate in flagranza e trovate in possesso della refurtiva, poi restituita alla vittima. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto il divieto di dimora nella Regione Veneto.

Segnalazioni e intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:00. La sala operativa della Questura di Verona aveva ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini stranieri che denunciavano episodi di borseggio nei pressi di un museo situato tra via Cappello e piazzetta Navona. L’area, caratterizzata da un intenso flusso turistico, era già stata oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine per fenomeni simili.

Il servizio di osservazione e l’arresto

Alla luce delle informazioni raccolte, gli agenti delle Volanti hanno predisposto un servizio di osservazione mirato nell’area pedonale interessata. Dopo pochi minuti di appostamento nei pressi dell’uscita della casa museale, i poliziotti hanno notato due donne che si avvicinavano a una turista con atteggiamento sospetto. Una delle due si è posizionata lateralmente alla vittima, distraendola e schermando i movimenti con la giacca, mentre la complice, alle spalle, ha coperto la propria azione con un ventaglio e, con un gesto rapido, ha aperto lo zaino della turista sottraendo il portafoglio.

L’intervento tempestivo e il recupero della refurtiva

L’intera scena è stata osservata dagli operatori di polizia appostati a breve distanza, che sono intervenuti immediatamente bloccando le due donne. Durante la perquisizione, le arrestate sono state trovate in possesso della refurtiva appena sottratta, che è stata prontamente riconsegnata alla legittima proprietaria. L’azione rapida e coordinata degli agenti ha permesso di interrompere il furto e di assicurare le responsabili alla giustizia.

Identità delle arrestate e provvedimenti giudiziari

Le due donne fermate, di 39 anni e 26 anni, sono entrambe originarie della Bulgaria e risultano pluripregiudicate per reati contro il patrimonio. Dopo l’arresto, sono state trattenute presso le camere di sicurezza della Questura di Verona fino alla mattina successiva, in attesa del rito direttissimo. Oggi il giudice ha convalidato entrambi gli arresti e ha disposto nei confronti delle due donne la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Veneto.

La situazione della sicurezza in centro storico

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine verso i reati predatori che colpiscono soprattutto i turisti nelle zone più frequentate delle città d’arte. Il centro storico di Verona, in particolare, è spesso teatro di borseggi e furti con destrezza, fenomeni che destano preoccupazione tra residenti e visitatori. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato dimostra l’efficacia delle strategie di prevenzione e controllo del territorio messe in atto per contrastare questi reati.

IPA