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Fermo di indiziato di delitto per un cittadino tunisino di 29 anni, pluripregiudicato, accusato di furto pluriaggravato e ricettazione a Verona. L’uomo, già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato individuato come responsabile di una serie di colpi che hanno suscitato allarme sociale in città. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Procura della Repubblica scaligera.

Le indagini e il contesto operativo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa della Squadra mobile di Verona è partita per contrastare una recente ondata di furti con spaccata ai danni di esercizi commerciali del centro cittadino. I colpi venivano messi a segno infrangendo le vetrine con tombini sottratti dalle strade vicine, una modalità che aveva destato particolare preoccupazione tra i commercianti e i residenti.

Il colpo alla tabaccheria e la svolta nelle indagini

La notte del 23 luglio, alle 04:20, il copione si è ripetuto presso una nota tabaccheria di via Arche Scaligere. Il ladro, dopo aver infranto la vetrina con un tombino, ha sottratto monete, stecche di sigarette e numerosi biglietti “Gratta e Vinci”. L’analisi delle immagini di videosorveglianza, insieme alle denunce della vittima, ha consentito agli investigatori di isolare dettagli fondamentali: l’abbigliamento del sospettato e alcune escoriazioni evidenti su viso e polso sinistro.

L’intercettazione e la fuga

Le ricerche, che hanno coinvolto gli equipaggi della Squadra mobile e delle Volanti, hanno avuto una svolta quando il sospettato è stato intercettato in strada mentre si spostava su un velocipede di valore. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato la fuga a piedi nei vicoli del centro storico, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, ha abbandonato la bicicletta – ritenuta provento di ricettazione – insieme ai suoi documenti personali e a un borsello contenente parte dei gratta e vinci rubati.

L’identificazione e la violazione delle prescrizioni

L’identificazione immediata ha permesso di confermare che si trattava di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, gravato dall’obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Tale prescrizione era stata evidentemente violata per commettere i reati. Poco prima, il ventinovenne aveva anche tentato senza successo di riscuotere i tagliandi rubati presso un’altra tabaccheria di Verona.

La perquisizione e il sequestro

Individuato il possibile rifugio in un appartamento del centro storico, gli investigatori hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dall’Autorità giudiziaria. Gli agenti hanno dovuto forzare la porta d’ingresso e superare una barricata di mobili eretta dall’indagato per impedire l’accesso. All’interno della camera da letto sono stati rinvenuti e sequestrati indumenti e calzature corrispondenti a quelli utilizzati durante i furti, mazzi di chiavi, stecche di sigarette e, in un cestino, numerosi tagliandi “Gratta e Vinci” distrutti.

Il fermo e le indagini in corso

Alla luce dei gravi e concordanti indizi di colpevolezza, del concreto pericolo di fuga e della pericolosità sociale del soggetto – che aveva violato le prescrizioni della sorveglianza speciale – è stato disposto il fermo di indiziato di delitto. Sono tuttora in corso accertamenti per verificare se il fermato sia responsabile di altri delitti analoghi avvenuti recentemente.

La detenzione

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’arresto si inserisce in una più ampia strategia della Squadra mobile locale, volta a contrastare i reati contro il patrimonio.

IPA