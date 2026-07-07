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Due cittadini marocchini sono stati arrestati per rapina impropria in concorso a Verona, dopo essere stati sorpresi a rubare all’interno di un supermercato. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un poliziotto libero dal servizio, che ha notato il comportamento sospetto dei tre uomini coinvolti.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando un agente, trovandosi all’interno di un supermercato di Corso Milano, ha notato tre uomini con una borsa refrigerante che si aggiravano con fare sospetto nei pressi dell’uscita. I soggetti sembravano attendere l’apertura del tornello in concomitanza con il passaggio di un cliente, probabilmente per oltrepassarlo senza pagare la merce alle casse.

Il tentativo di fuga e la resistenza

L’agente, insospettito, si è avvicinato ai tre uomini, si è qualificato e ha intimato loro di fermarsi per un controllo. A quel punto, i sospettati hanno tentato la fuga. Uno di loro ha opposto resistenza fisica all’operatore, nel tentativo di assicurarsi la fuga e di favorire anche quella degli altri due complici.

L’inseguimento e l’arresto

La Sala Operativa della Polizia è stata immediatamente allertata e sul posto sono intervenute le Volanti. Gli agenti hanno avviato le ricerche dei fuggitivi e, grazie alla rapidità dell’intervento, sono riusciti a rintracciare due uomini nel giro di pochi minuti. Il primo è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi nei pressi di un’area verde, dove aveva tentato di nascondersi tra i cespugli. Il secondo è stato individuato poco dopo nelle vicinanze del supermercato.

Il recupero della refurtiva e il sequestro di droga

Durante la fuga, uno dei tre uomini ha abbandonato la borsa refrigerante, che è stata recuperata dagli agenti. All’interno sono stati trovati generi alimentari appena sottratti dal supermercato. La merce è stata interamente recuperata e restituita al punto vendita. Nel corso della successiva perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto anche una quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, che è stata posta sotto sequestro.

Le misure adottate dall’Autorità Giudiziaria

I due uomini arrestati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trattenuti presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona.

IPA