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Un arresto a Verona, dove un cittadino marocchino è stato fermato e ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un’attività mirata alla prevenzione e repressione del traffico di droga nella città veneta.

Operazione antidroga nel quartiere Golosine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato dagli investigatori della sezione antidroga della Squadra mobile della Questura di Verona. Le forze dell’ordine hanno concentrato la loro attenzione nel quartiere “Golosine”, dove era in corso un servizio di monitoraggio e osservazione per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

L’uomo fermato nei pressi di un Bed and Breakfast

Durante l’attività di controllo, i poliziotti hanno notato un uomo uscire da una struttura ricettiva adibita a Bed and Breakfast. Il suo comportamento, descritto come particolarmente guardingo e sospettoso, ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere a un controllo immediato.

La perquisizione e il sequestro della droga

Valutando gli elementi raccolti e l’atteggiamento dell’indagato, gli operatori della Squadra mobile hanno esteso le verifiche all’interno della struttura, effettuando una perquisizione nella stanza del B&B occupata in via esclusiva dal cittadino marocchino. All’interno della camera, sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 3 etti di hashish, due telefoni cellulari, circa 250 euro in contanti, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una macchina per il sottovuoto. Tutti elementi che, secondo gli investigatori, risultano inequivocabilmente collegati all’attività di spaccio.

L’arresto e le procedure di legge

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della locale Questura, in attesa del rito direttissimo. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia della Squadra mobile di Verona, volta a contrastare i reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e a garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA